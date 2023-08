Analitičar upozorava na detalj u Prigožinovoj nesreći: “Putin voli tu simboliku”

Podijeli :

Vanjskopolitički analitičar i novinar portala N1, Petar Stošić, bio je gost Dnevnika gdje je komentirao stanje u Ukrajini nakon turbulencija u Rusiji.

Najnovija informacija govori da je u zrakoplovu koji se srušio, a u kojem je navodno bio i šef Wagnera, Jevgenij Prigožin, pronađena crna kutija i deset tijela te da Rusija povodi istragu. “Mislim da nikada neće biti sigurno što se dogodilo, Rusija nije vjerodostojan izvor informacija. Sada se sve propitkuje i uvijek će ta pitanja ostati, koji god rezultat istrage bude”, rekao je.

“Mislim da će Prigožin ući u u legendu i da će biti pitanje što ako on nije bio u tom avionu. Nećemo nikad znati sigurno, ali izgledno je da je bio tamo”, dodao je.

“Najlogičnija teorija je da je Putin dao zeleno svjetlo, sve upućuje na to. Znamo da je Putin opsjednut s tom simbolikom, a ovdje se to dogodilo točno dva mjeseca od pobune. Vidimo dvostruku poruku, govori da mu je to bio stari prijatelj, ali da je počinio ozbiljne pogreške. Sve to podsjeća na mafiju”, smatra Stošić.

“Jasno je da sa simbolikom datuma želi poslati poruku. Postoji mnogo načina na koji se političkog protivnika može ubiti, ali očito je da Putin ima posebnu kategoriju za izdajnike, a nitko ga nije javno ponizio kao njegov stari prijatelj”, napominje.

Podsjeća da od pobune stalno slušamo kako Wagner ulazi u sastav ruske vojske, ali da ništa to nije pouzdanu. “Vrlo vjerojatno je Putin marljivo pripremao teren da odvoji Prigožina od Wagnera i ponudi im daljnji rad u svim zemljama u kojima su operirali”, rekao je.

Što se tiče stanja na ratištu kaže da se kontraofenziva ubrzala. “Rusija je ovime ostala bez svoje daleko najučinkovitije postrojbe. Vrlo se vjerojatno neće vratiti u Ukrajinu u tako jakom sastavu. Putin je smijenio i generala Surovikija čiji je bio projekt bila ta linija gdje se Ukrajinci sada lome. Mi ne znamo je li on sada živi, ili je na slobodni”, dodao je.

