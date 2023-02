Astronom otkrio što je točno oboreno na nebu iznad SAD-a: Gotovo sigurno je to

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Mike Blake

Astronom Ante Radonić gostovao je u Novom Danu gdje je komentirao neidentificirane letjelice koje su se pojavile na nebu iznad SAD-a, a koje su izazva brojne sumnje u javnosti.

Radonić kaže kako je neozbiljna tvrdnja o izvanzemaljcima.

“Nakon prvog velikog kineskog balona svi sada malo više paze. Balon je na radaru kao mala ptičica pa ga je teško pratiti, ali sada su oni podesili radare. Balon je inače bezopasna stvar, ali je vidljivo da je ovaj imao uređaje za praćenje i komunikaciju. I sateliti i baloni mogu locirati određene komunikacije i pratiti i špijunirati. Na tom balonu je bilo 900 kg opreme i puno baterija. Amerikanci su ga prvo neko vrijeme pratili i odmah shvatili da nema sumnje da je to špijunski balon, a ne meteorološki”, rekao je.

“Iako nema smisla da državni tajnik prekida putovanje u Kinu zbog balona, mogli su jednostavno to uzeti kao argument u raspravi. Sada svi prate o čemu riječ, a evo pojavio se i balon u Rumunjsku. No nije trebalo dizati ovoliku paniku jer balona je uvijek bilo”, dodao je Radonić.

Srušena su i nebeska tijela za koje se ne zna što su.

“To su vrlo mali baloni, i pali su na mjesta gdje je teško naći opremu, a to je puno opreme. Dok ne nađu ostatke ne mogu reći o čemu se radi. Oni sigurno imaju naznake na radarima da su to bili baloni jer da je nešto drugo radari bi sigurno to prepoznali. Dakle gotovo je sigurno da je riječ o balonima i očito su oni nešto potpuno drugo od ovog velikog kineskog”, objasnio je.

“Postoje i amateri koji šalju male balone u stratosferu i skupljaju podatke i istražuju, ali to se prijavljuje zračnoj kontroli leta. Za ova tri balona u SAD-u ne znamo je li od neke tvrtke ili ne tko to ilegalno napravio”, rekao je Radonić koji je dodao da baloni mogu ići i na visinu od 30.000 metara.

“Kada ste prije ugledali kineski balon nitko se nije obazirao. Također, ako ne utvrde čiji je balon i od kuda je došao onda se kvalificira kao neidentificirani leteći objekt. Amerikanci to sad zovu neidentificirani atmosferski objekt jer se oni vide samo u atmosferi, ali ne i u svemiru jer se tamo sve precizno prati. Zato se zna da je to sve proizvod naše civilizacije”, otkrio je.

