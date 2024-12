Velika promjena oko oduzimanja vozačkih dozvola: I Hrvate će stići nova pravila

Podijeli :

Ministri prometa Europske unije odlučili su da se oduzimanje vozačke dozvole ubuduće primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji.

“To je posebno važno za nas, kao veliku tranzitnu zemlju, u Njemačkoj”, naglašava savezni ministar prometa Volker Wissing. Projekt je namijenjen povećanju sigurnosti na cestama, a podržala ga je većina država EU-a. Prije nego što zahtjevi mogu stupiti na snagu, o njima se mora konačno pregovarati s Europskim parlamentom, prenosi Fenix-magazin.

To bi utjecalo na prometne prekršitelje koji su počinili teške prekršaje poput vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, prebrze vožnje ili prometnih prekršaja koji su rezultirali smrću. Zabrane vožnje od tri mjeseca nadalje također bi se trebale primjenjivati u cijelom EU-u. Međutim, uredba se ne bi trebala primjenjivati na zabrane kraće od tri mjeseca.

Planirano oduzimanje vozačke dozvole u cijelom EU-u

Također bi trebale postojati iznimke: Država koja je izdala vozačku dozvolu ne mora narediti učinak gubitka prava vožnje na razini cijele Unije ako predmetni teški prometni prekršaj ne bi doveo do gubitka prava vožnje u državi članici izdavanja. Međutim, u slučajevima kada ne postoji odredba za oduzimanje vozačke dozvole u državi članici koja ju je izdala, trebalo bi izreći zabranu vožnje i provjeriti sposobnost prometnog prekršitelja. Tada se može poduzeti “svaka radnja koja se smatra prikladnom”.

Prema željama država EU-a, svatko tko je izgubio vozačku dozvolu ne mora ponovno tražiti dozvolu u zemlji u kojoj je počinjen prekršaj – primjerice Italiji, Španjolskoj ili Portugalu. Prema Ministarstvu prometa, to bi bila stvar zemlje EU-a koja je izdala vozačku dozvolu ili države u kojoj živi dotični prekršitelj. Osim toga, učinak opoziva vozačke dozvole u Njemačkoj u cijeloj Uniji može se osporiti ako je Njemačka izdala odgovarajuću vozačku dozvolu.

Europski parlament također želi učinke na razini cijelog EU-a

Europski parlament već je odlučio o svom stajalištu o projektu u veljači i također predviđa učinke na razini cijeloge EU-a za teške prometne prekršaje. No o detaljnim propisima vjerojatno će se još raspravljati. Projekt je direktiva, tako da se zahtjevi tek moraju implementirati u nacionalno zakonodavstvo. Prijelazna razdoblja obično traju oko dvije godine. Vjerojatno će proći neko vrijeme dok se novi zakon EU-a o oduzimanju vozačke dozvole na razini cijelog EU-a stvarno ne počne primjenjivati.

Broj poginulih na cestama u EU-u je zabrinjavajući. Prošle je godine na europskim cestama poginulo više od 20.000 ljudi. EU si je zadao cilj da do 2030. prepolovi broj smrtnih slučajeva u prometu. Da bi se to postiglo, broj poginulih u prometu trebao bi padati za 4,5 posto godišnje. Međutim, napredak je usporen od ranih 2010-ih. EU želi da do 2050. više ne bude smrtnih slučajeva na cestama.

