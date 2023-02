Bauk pročitao dio Plenkovićevog maturalnog rada: Zapamtite dobro ova dva glagola

Podijeli :

Izvor: Patrik Macek / Pixsell

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk u današnjem slobodnom govoru u Saboru obrušio se na premijera Andreja Plenkovića u kontekstu curenja poruka vezanih uz kaznene procese koji se vode te Plenkovićeve najave da će zbog toga ići u izmjene zakona, čime bi objavljivanje takvih informacija postalo kazneno djelo.

Baukov slobodni govor prenosimo u cijelosti:

“11. ožujka 1981. u kantini studentskog doma u Prištini započeo je prosvjed studenata koji se par tjedana kasnije proširio u masovne demonstracije. Vlasti su uporno nastojale sakriti pravo stanje stvari pa je jedan od partijskih dužnosnika, čuvši da agencija Reuters obavještava međunarodnu javnost o tome da se nešto događa, povikao: “Zaustavite Reuters!”.

Andrej Plenković imao je tad 11 godina.

Plenković u Varaždinu hvalio HDZ: Odvažna, odlučna i angažirana stranka…

Da raznim Reutersima ne treba dati da se razmašu mislio je i učenik 4. razreda Obrazovnog centra za jezike Andrej Plenković pa je u maturalnom radu napisao:

‘Izvor informacija je u svim klasnim društvima vladajuća klasa. Ona putem sredstava masovnog komuniciranja upravo želi da masama priopćava samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne (radi lakšeg upokoravanja, eksploatiranja itd.) jer će mase pod tim utjecajem pružiti najmanji otpor.’

Zapamtite dobro ta dva glagola – upokoriti i eksploatirati. U vrijeme kad je to napisao Andrej Plenković imao je 18 godina.

‘Poslovna zajednica grafičkih i srodnih organizacija udruženog rada Jugoslavije’ njegov je maturalni rad namijenila za stručno osposobljavanje radnim ljudima kojima je društveno komuniciranje primarna zadaća.

Marko Milić kojemu je, kad ne visi na mobitelu, društveno komuniciranje primarna zadaća, rođen je tek 5 godina kasnije pa nije poznato je li se stručno osposobio čitajući tu literaturu.

Sretna nova 1943.

O želji vladajuće klase da mediji masama priopćavaju samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne, tome predsjednik jedne druge zajednice, Hrvatske demokratske zajednice: ‘Sada oporba nema što, ovo što se događa je strategija, svaki dan kreiraju ne-teme.’

Teme su, podsjetimo još jednom, samo one koje želi vladajuća klasa jer će tada već upokorene i eksploatirane mase pružiti najmanji otpor. Ostalo su ne-teme.

U vrijeme kad je to izjavio Andrej Plenković imao je 52 godine. Već je bio poznat i pod konspirativnim imenom AP kojeg je dobio sasvim slučajno kad su ga dvije bliske suradnice, kojima je bilo naporno tipkati puno ime i prezime, počele oslovljavati inicijalima kako je to opisano u romanu ‘Smradex i kazna’, remek-djelu od 3 milijuna stranica koje nikad nije tiskano jer je izdavačka kuća DORH ocijenila da štampanje romana s toliko stranica ne bi bilo isplativo. Pojedini mediji su, dok se to smjelo, objavljivali fragmente.

Dirljivi govor Ćirina sina: Tata, meni je privilegija bila biti tvoj sin Učenici u hrvatskim školama dobivaju novi predmet

Na prvom koraku praktične primjene maturalnog rada, AP se doduše poskliznuo jer se praksa nagrađivanja medija za neobjavljivanje ne-tema nije pokazala uspješnom. Zato je reciklirana metoda zaustavljanja Reutersa.

‘Vlada će promijeniti Zakon o kaznenom postupku i Kazneni zakon kako informacije iz istraga više ne bi nekontrolirano, namjerno, politički selektirano i aranžirano izlazile u medije. Curenje informacija postat će kazneno djelo’, reče Andrej i ostane živ.

‘Što je Plenković točno mislio, treba pitati njega’, izjavio je na to ministar pravosuđa Ivan Malenica, rođen tek 4 godine nakon pokušaja zaustavljanja Reutersa pa i ne čudi da mu ta metoda nije baš bliska.

Ovom fantomskom prijetnjom i pokušajem imperije da uzvrati udarac završila je transformacija Andreja Plenkovića u AP. Nešto slično kao kad je Anakin Skywalker prešao na tamnu stranu i transformirao se u Dartha Vadera. Umjesto da Andrej transformira HDZ, HDZ je transformirao Andreja!

Ovo je kuća za nas. Za sve nas. Zapamtite to. Kuća za sve nas, ne samo za vladajuću kastu. Ne samo za one koji bi upokoravali, eksploatirali, ušutkavali i progonili. Nas upokorit’ nećeš! Kad misliš da je gotovo, znaj da tek je počelo!

Zalud ti svo diplomatsko i političko iskustvo, europski prijatelji, briselski i pariški dani kad nisi naučio da se Reuters zaustaviti ne može.

ŠČ!”

