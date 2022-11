Podijeli:







Izvor: AFP

Austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner (ÖVP) ponovio je u ponedjeljak svoje kritike planiranog proširenja schengena na Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku tijekom posjeta austrijsko-mađarskoj granici u Klingenbachu. Situacija na granici, koja je za stanovništvo "nepodnošljiva", pokazuje da "Schengen u biti ne funkcionira". Stoga nema smisla širiti sustav, smatra ministar, a prenose austrijski mediji.

Prema podacima policije, ove su godine u Gradišću uhićeni 74.291 izbjeglica, većina njih nije bila registrirana. Uhićena su 322 krijumčara ljudi.

VEZANE VIJESTI Austrija se protivi širenju Schengena? “Hrvatska dolazi kao kolateralna žrtva” Što se krije u austrijskom blokiranju ulaska Hrvatske u Schengen?

“Ljudi s pravom priželjkuju da ih (migrante op. prev.) vrate na granici. Ali to je pravno nemoguće u slučaju zahtjeva za azil”, naglasio je Karner. On želi da se odbiju ljudi koji nemaju šanse za azil jer dolaze iz Indije, Tunisa ili Maroka. Do sada je ove godine 11.400 Tunižana zatražilo azil u Austriji.

Osim odbijanja, Karner inzistira na proceduri traženja azila u sigurnim trećim zemljama ili na vanjskim granicama EU-a, a proširenje schengena smatra neučinkovitim. Da sustav ne funkcionira govori i činjenica da se unutarnje granične kontrole odvijaju “gotovo posvuda” pa austrijski mnistar unutarnjih poslova želi prijedloge Europske komisije i europsko rješenje, piše Kleine Zeitung.

Prošle je srijede Europska komisija preporučila proširenje schengenskog područja na Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku. Karner je potom u petak dao veto. Ako neki sustav ne funkcionira, ne može ga se učiniti još većim, naglasio je Karner. Stoga “od mene kao ministra unutarnjih poslova, odgovornog za sigurnost, ide jasno ne”, rekao je za Ö1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.