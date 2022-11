Austrija se protivi širenju Schengena? “Hrvatska dolazi kao kolateralna žrtva”

Podijeli:







Izvor: N1

Stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov u Novom je danu komentirao je izjavu austrijskog ministra unutarnjih poslova koji je u petak izjavio kako smatra da nije trenutak za proširenje Schengena. Dotaknuo se i rata Ukrajini, pada projektila u Poljskoj i izbora u SAD-u.

Austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner u petak je za domaći dnevni list Kurier izjavio kako je Austrija protiv ulaska Hrvatske, Bugarske i Rumunjske u schengenski prostor i ukidanja kontrola na granicama Europske unije, odnosno kako smatra da nije trenutak za proširenje Schengena kad “sustav vanjske granice EU-a ne funkcionira”.

“Austrija zapravo od 2015. konstantno govori da vanjska granica EU-a nije dovoljno osigurana i zato je uvela kontrole na svojoj granici. Ona je te kontrole stalno produžavala, imamo i presude europskih institucija koje su utvrdile da to nije dobro što Austrija radi, da to treba drugačije riješiti. Očito u smislu te politike je ta izjava, to je konstanta austrijske politike. Novo je da je Austrija prvi put spomenula neslužbeno da smatra da nije vrijeme za proširenje Schengena”, rekao je Goran Bandov i dodao:

“Prvenstveno su mislili sigurno na Bugarsku i Rumunjsku, a Hrvatska dolazi kao kolateralna žrtva. Vidjet ćemo tek što će se događati. Kanali diplomacije su otvoreni, traže se rješenja. Jedno od rješenja da ne idu sve tri države u blok, nego odvojena glasanja. U tom trenutku bi Hrvatska bila u povoljnijoj situaciji. Kod Bugarske i Rumunjske je još niz pitanja, korupcija, vladavina prava… Za Hrvatsku već dugo postoji suglasnost europskih država da Hrvatska prolazi.”

Ističe da su ranije zamjerke išle u smjeru kršenja ljudskih prava, no ovo su tehničke zamjerke:

“Ovo je drugačija zamjerka. Ovo su tehničke, sigurnosne zamjerke. Ključno je prolaze li ljudi i gdje, i je li nedostatna zaštita. Ako je pitanje propusnosti granice, onda je i pitanje Slovenije, Italije, to ne govori o propusnosti Hrvatske, nego da je sustav Schengena propustan čim ti ljudi mogu dolaziti. Oko 100.000 ljudi je ilegalno ulazilo u EU, sustav nije idealan.”

Na pitanje što očekivati, Bandov ističe da “Austrija sad pokušava ojačati policijsku strukturu u državama koje ulaze”. “Traže se načini kroz edukaciju itd., da se ojača schengenska granica. Austrija je prva na udaru iako nije najtraženija destinacija”, kaže Bandov.

“Dok ima potporu Zapada, Ukrajina će imati snagu za napretke”

Osvrnuo se na rat u Ukrajini i nedavni summit G20:

“Dok ima potporu država Zapada, Ukrajina će imati snagu za napretke. Kad tog ne bude, teško će napredovati samostalno. Samo zemlja koja samostalno može osloboditi teritorij, može očekivati da joj teritorij bude cjelovit. Ukrajina sad na vojnom planu može osloboditi ono što bi u pregovorima dobila kompromisom. Kompromisom ćete teško dobiti ono što netko smatra da ne možete dobiti na vojnom polju. Ako Ukrajina bude u narednom periodu nastavila vojno napredovati, ne vidim razlog da ne sjedne i ne pregovara. Sumnjam da će Rusija ako ne bude potpuno poražena, pristati na zahtjeve Ukrajine. Rusija zahtijeva pak četiri regije gdje recimo Herson ni nema većinu ruskog stanovništva. Rusija za razliku od Ukrajine konstantno revidira svoje ratne ciljeve. Analize pokazuju iracionalnosti u koracima Rusije. Javno poznati ciljevi obje strane onemogućuju stvarne pregovore. Razgovori sigurno postoje, ali to nisu pregovori.”

Bandov smatra da o incidentu u Poljskoj možda nikad nećemo dobiti sve informacije: “Nisam siguran da ćemo dobiti sve informacije. Nekad je i dobro da nemamo sve informacije javno, građani bi se uplašili, a ne bi od toga imali ništa. Sve reakcije, zapadne države i Rusije, bile su na tragu smirivanja i to je dobro. Pristupilo se racionalno, nije bilo nijedne izjave koja je usmjerena eskalaciji. Što se zapravo dogodilo, teško ćemo saznati, možda za 30 ili 50 godina. Često ne znamo što stoji iza nečega, a onda se nakon niza godina ispostavi da je bilo drugačije. Za građane je bitnije da su svi djelovali racionalno.”

“Deklaracija G20 je kompromisno rješenje. Ovo nije trenutak da se hrana koristi kao oružje, energija ne smije biti oružje, to su poruke upućene Rusiji. Ne čudi odmicanje od Rusije, čak i Kine”, dodao je.

“DeSantis kao finija verzija Donalda Trumpa”

Govoreći o izborima u SAD-u ističe kako se unatoč svemu pokazala velika podrška demokratima:

“Analize su pokazivale crveni val koji se nije dogodio. Kad očekujete pobjedu, a ne dobijete očekivanu poziciju, osjećate se gubitnikom iako ste zapravo dobili izbore. Mislim da je Trump idealna žrtva koju bi republikanci mogli uzeti kao glavni razlog što nisu dobili sve što su očekivali. Mnogi kandidati iza kojih se stajao Trump nisu prošli. U SAD-u se nije osjetila tema Ukrajine, vanjske politike… Bila je velika izlaznost i značajna podrška demokratskoj stranci premda građani ne podupiru predsjednika Bidena. DeSantis je finija verzija Donalda Trumpa.”

