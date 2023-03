Vojni analitičar otkrio koliko dugo Rusija može još voditi rat

Podijeli :

Yasuyoshi CHIBA / AFP

Vojni analitičar Robert Barić gostovao je u emisiji Newsroom i govorio o onome što se događa u Bahmutu, ali i o tome kakva je budućnost Rusije i Europske unije.

“Bitku za Bahmut treba gledati u kontekstu cjelokupne ruske ofenzive. Ako Rusi za dva mjeseca osvoje 85 četvornih kilometara teritorija (podaci od prošlog tjedna op.a.) i pritom imaju strašne gubitke, ne napreduju i ne ostvaruju svoje ciljeve, postavlja se pitanje čemu sve to“, kazao je Robert Barić, te dodao kako sam Bahmut nema veliku važnost osim ako se ne namjerava nastaviti ofenziva.

Kada je riječ o bitki za grad Vuhledar u Donjeckoj oblasti, Barić napominje kako su Rusi tamo započeli treći veliki napad, no i ovaj posljednji je zasad bezuspješan.

“Ukrajinci su pokazali da su svladali tehniku zasjeda, a Rusi ponavljaju iste greške. Ukrajnici tamo imaju kompletan pregled, sve nadziru s bespilotnim letjelicama. Vuhledar je na uzvišenom teritoriju i ukrajinska vojska jasno vidi kada Rusi organiziraju napad“, kazao je Barić.

Objasnio je kako je riječ o nečemu što se u američkoj vojnoj terminologiji naziva kill box. Vojska oko puta kojom Rusi prolaze postave mine i pošalju protuoklopne timove. Pošto se ruska vojska stalno kreće u uskoj koloni, Ukrajnici gađaju prvo oklopno vozilo. Rusi se ne tada više ne mogu okrenuti i silaze s cesta pa tako upadaju u minsko polje. Tada kreće udar Ukrajinaca, a pošto je kolona postala nepokretna, za napad se mogu se koristiti i ubojiti bacači raketa HIMARS.

“Rusija ima sredstva za još dvije godine rata”

Robert Barić nedavno je sudjelovao i na konferenciji u Estoniji gdje se raspravljalo o budućnosti Rusije.

“Zaključak je kako nema razloga za optimizam. Vladimir Putin ostaje na vlasti, čak i ako izgubi Krim. No čak i da Putin bude maknut, ruska vojska ima potencijal za reorganizaciju. Njegovi nasljednici pripremat će se za novu rundu. Zapadu treba nova taktika za obuzdavanje Rusije, koja se ne može izolirati. Sankcije polako djeluju, no Rusija ima sredstva za još dvije godine vođenja rata. Zapad će s ovakvom, ratobornom Rusijom morati živjeti još najmanje jedne do dvije generacije“, kazao je Barić.

Vojni analitičar i profesor kazao je i kako rat u Ukrajini potpuno poremetio europski poredak. Vjeruje da je EU imao ideju o kraju povijesti, sličnu onoj kakvu je zastupao Francis Fukuyama, a za koju je i ovaj sam, kasnije rekao da je promašena.

“Nema više vjere da osovina Berlin – Pariz može upravljati Europskom unijom. Težište se sada seli se prema istoku Europe, Skandinaviji i pogotovo Poljskoj. Rat u Ukrajini je ubrzao cijeli proces“, smatra Barić.

Kazao je i kako Ukrajincima zapravo i ne trebaju avioni jer ih ne trenutno mogu koristiti. Ruske zračne snage su prejake, a za uspješan napad Ukrajincima bi trebalo 50 do 60 aviona. Barić objašnjava kako je potrebno mnogo vremena da bi se sve to uspješno organiziralo i provelo.

Kazao je i da je incidenata, poput onog kada je ruski borbeni avion oborio američki dron, uvijek bilo i da će ih uvijek biti. Rusi su taj događaj, smatra Barić, pokušali ponajprije iskoristiti za unutarnju propagandu, poput jačanja narativa koji glasi ’ mi se branimo od Zapada, koji nas napada ’.

