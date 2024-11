Analitičar o američkim izborima: “Ovo je velika prilika i za Hrvatsku. Treba nam naš ‘šaptač’ Trumpu”

Podijeli :

Piroschka Van De Wouw / REUTERS

Svijet iščekuje prve poteze novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Pritom neki strepe, a neki slave, ovisno o tome kakva su iskustva imali u njegovom prvom predsjedničkom mandatu od 2017. do 2021. godine.

Tomu je pridonijela kampanja Donalda Trumpa puna grubih riječi i kontroverznih obećanja poput onoga da će rat u Ukrajini okončati u jednome danu.

U Bruxsellu, pak, strepe pred mogućnošću da Trumpov povratak u Bijelu kuću ugrozi sigurnost Europe i uzdrma njeno gospodarstvo. Istodobno, u hrvatskom susjedstvu, u Srbiji i Republici Srpskoj, vlasti neskriveno likuju zbog Trumpove pobjede.

A kako bi se Hrvatska trebala postaviti u predstojećoj konstelaciji političkih snaga u Washingtonu?

Pažljivo izabrati veleposlanika

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić smatra da pobjeda Trumpa može biti velika prilika za male zemlje poput Hrvatske.

“Male zemlje inače nisu u mogućnosti igrati neku ozbiljniju igru s SAD-om, ali s predsjednikom poput njega i to je moguće. Mislim da bi Hrvatska trebala ozbiljno razmisliti o tome tko će biti veleposlanik ili veleposlanica u SAD-u te angažirati i neko lobističko društvo. Treba vidjeti tko bi iz Hrvatske mogao ondje biti “šaptač” ne nužno Trumpu, ali ljudima oko njega. Mi već imamo neke ljude koji imaju osobnih veza s njime. Treba nam sada neki naš “šaptač” Trumpu, netko tko ga dobro razumije i tko će mu moći prići. Najbolje od svega je što u Hrvatskoj ima nekoliko takvih ljudi. Mislim da mnoge zemlje već djeluju u tom smjeru”, kaže.

Budući da se uskoro i u Hrvatskoj održavaju predsjednički izbori, Avdagić smatra kako je i to prilika da se izabere predsjednik koji bi se u okviru svojih ovlsiti u vanjskoj politici sljedeće četiri godine mogao baviti odnoima s SAD-om pa da ima još neku svrhu osim protokolarne.

“Njegov pobjednički govor bio je umirujuć”

Također napominje da se u izbornoj noći moglo vidjeti “posve drugačijeg Trumpa”.

“To nije bio onaj Donald Trump koji je prvi puta pobijedio ni onaj Trump koji je prvi puta izgubio. Njegov pobjednički govor bio je prilično umirujuć. Njegove reakcije na poruke iz Bijele kuće bile su vrlo korektne. Odjednom smo vidjeli malo drugačijeg Trumpa. Zanimljive stvari se događaju”, konstatira Avdagić.

On ne sumnja da će u fokusu Trumpove vanjske politike ostati Kina, ali na kompleksniji način nego do sada. Kaže da to nije ništa novo ni iznenađujuće te podsjeća da je Barack Obama još prije petnaestak godina donio plan “Pivot to Asia” kojim je fokus američke vanjske politike pomaknuo s Bliskog istoka i Europe k istočnoj i jugoistočnoj Aziji. No po pitanju vanjske politike valja najprije treba sačekati da Trump imenuje ključne savjetnike i državne tajnike.

“Očekuje se da će Mike Pompeo biti zadužen za obranu ili za vansjku politiku. Valja znati da je Pompeo lani bio u Ukrajini te se sastao sa Zelenskim. Iako se znalo da je u užem krugu Trumpovih suradnika, izjavio je tada da je najjeftinija opcija za SAD nastaviti financiranje ukrajinskog otpora ruskoj agresiji”, podsjetio je Avdagić.

“Ne znam je li to dobra vijest za Palestince”

Na Trumpov mirovni plan za Ukrajinu, koji je spominjao u izbornoj kampanji, Avdagić kaže da ne treba previše računati.

“Tko će mu, zapravo, zamjeriti ako kaže da je htio završiti taj rat, ali da je Vladimir Putin bio nekooperativan pa će SAD pojačati pomoć Ukrajini? Trump je političar koji si može dozvoliti da u potpunosti promijeni situaciju tako da to bude prihvatljivo i njegovim podržavateljima. To ne može svatko. Štogod napravio u Ukrajini, neće mu biti zamjereno. Što bi rekli kod nas: Može mu se”, ističe.

Na pitanje koliko je izbor Trumpa dobra vijest za Palestince, Avdagić je uz duboki uzdah odgovorio: “Ne znam je li dobra.”

“Moja procjena je da bi pobjedom Kamale Harris UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) opstala i da bi Benjamin Netanyahu bio malo oprezniji. UNRWA je užasno glomazna organizacija i praktički funkcionira kao država. No, čini se da sada nema načina da se Izrael spriječi u odluci da zabrani tu organizaciju. S druge strane, mislim da će Trump pomoći Izraelu da što prije okonča situaciju na Bliskom istoku. Na neki način to nije loše, jer što prije prestanu borbena djelovanja to će civilima biti lakše”, kaže.

SAD ima korist od Europe, ali se i Europa okoristila

Avdagić smatra da bi se Europska unija trebala prilagoditi Trumpovoj vanjskoj politici koja će, kaže, biti svojevsrna trgovačka diplomacija.

“Jest da SAD ima koristi od Europe, ali je činjenica i da se Europa u sigurnosnom smislu okorištava SAD-om. Europa je ulagala u socijalu, zdravstvo, infrastruturu, ali ne i u obranu jer, eto, Amerikanci imaju nuklearno oružje i baze po Europi pa je oni štite”, objašnjava.

Što se tiče slavljenja Trumpove pobjede u Srbiji, a naročito u Republici Srpskoj, Avdagić kaže kako je nesporno da je Srbija djelovala prema obitelji Trump, dok se o eventualnim lobističkim aktivnostima Milorada Dodika ne zna.

“Dodik ima lobističko društvo u SAD-u, a što su i koliko radili, nije poznato. Činjenica je da je on pod sankcije SAD-a došao upravo u vrijeme bivše Trumpove administracije i da ukidanje tih sankcija ne ide baš jednostavno. U pitanju su dvije stvari zbog kojih je pod sankcijama: podrivanje Daytonskog sporazuma i korupcija. Ako Trump i pređe preko korupcije, malo je vjerojatno da će ići protiv Daytonskog sporazuma.”

“Treba računati da neće biti na vlasti samo četiri godine”

A dok u Srbiji slave Trumpovu pobjedu i ističu veze s nekim članovima njegove obitelji, Avdagić podsjeća na jedan zanimljiv detalj.

“Bivši predsjednik Kosova i jedan od najbogatijih kosovskih Albanaca, Behgjet Pacolli, bio je na Trumpovoj pobjedničkoj večeri. Uvijek ima i neka druga strana i stvari nisu tako jednostavne kakvima se čine”, kaže.

Dodaje kako valja računati da nova vlast u SAD-u neće trajati samo četiri godine.

“Ne znam hoće li demokrati imati nekog adekvatnog kandidata za četiri godine kada će kandidat republikanaca vjerojatno biti JD Vance, koji je prilično populističan i vrlo inteligentan političar. To znači da bi se ova američka politika koju ćemo gledati sljedeće četiri godine mogla nastaviti još najmanje četiri godine”, rekao je Avdagić.

