Biden pokazao zabrinjavajuće znakove na sudu: Ne sjeća se kada mu je umro sin

Američki predsjednik Joe Biden ljutito je kritizirao istragu koja je otkrila da je pogrešno rukovao strogo povjerljivim podacima i da se mučio prisjetiti se ključnih životnih događaja.

“Pamćenje mi je dobro, nemam problema s njim”, rekao je Biden na iznenadnom brifingu za novinare jučer navečer. Obrušio se na tvrdnju da se ne može sjetiti kada mu je sin umro, rekavši: “Kako se, dovraga, usuđuje to reći?”

Istraga je pokazala da je Biden namjerno zadržao i otkrio povjerljive datoteke, ali je odlučeno da ga se neće optužiti.

Nije se sjećao kad mu je umro sin

Posebni tužitelj Ministarstva pravosuđa Robert Hur utvrdio je da je Biden nepropisno čuvao povjerljive dokumente koji se odnose na vojsku i vanjsku politiku u Afganistanu nakon što je služio kao potpredsjednik.

U Hurovom izvješću, koji je s 81-godišnjim američkim predsjednikom pričao preko pet sati u sklopu istrage, navodi se da se Biden nije sjećao, niti otprilike kad mu je umro sin Beau.

Kad je Ured posebnog tužitelja intervjuirao Bidena, navodi se u izvješću, predsjednik se “nije sjećao kada je bio potpredsjednik, zaboravivši prvog dana intervjua kada mu je završio mandat (“ako je to bilo 2013. – kada sam prestao biti potpredsjednik?”), i zaboravivši drugog dana intervjua kada mu je započeo mandat (“2009., jesam li još uvijek potpredsjednik?”)”.

Biden se oštro obrušio na to prilikom brifinga

“Iskreno govoreći, kad su mi postavili to pitanje, pomislio sam da se to njih uopće ne tiče. Ne treba me nitko podsjećati kada je on (op.a. Beau Biden) preminuo”, rekao je američki predsjednik. Dodao je da je bio vrlo okupiran i usred rješavanja međunarodne krize kada je odgovarao na pitanja posebnog tužitelja između 8. i 9. listopada prošle godine, baš kada je Hamas napao Izrael.

Povjerljivi dokumenti pronađeni u uredu i rezidenciji

Među dokumentima se nalazi rukom pisan dopis namijenjen tadašnjem predsjedniku Baracku Obami iz 2009. u kojem se izražava protivljenje planiranom porastu broja vojnika u Afganistanu kao i rukom pisane bilješke o obavještajnim brifinzima i sastancima o nacionalnoj sigurnosti.

Biden je piscu svojih memoara, kad su u veljači 2017. razgovarali u iznajmljenoj kući u Virginiji, rekao da je “upravo pronašao sve povjerljive stvari na donjem katu”, prema izvješću, u kojem se tvrdi da bi taj razgovor bio najbolji dokaz za podizanje optužnice protiv predsjednika.

Članovi Bidenovog pravnog tima su pronašli povjerljive dokumente u uredu Bidenovog think tanka u Washingtonu i u njegovoj rezidenciji u Wilmingtonu u saveznoj državi Delaware.

