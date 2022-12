Bill Clinton pozitivan na covid

Bivši američki predsjednik Bill Clinton objavio je u srijedu da je pozitivan na testu za covid i da pati od "blagih simptoma".

“Imam blage simptome, ali općenito sam dobro i kod kuće sam”, tvitao je 76-godišnji demokrat, koji je bio u Bijeloj kući tijekom mandata od 1993. do 2001. godine.

I’ve tested positive for Covid. I’ve had mild symptoms, but I’m doing fine overall and keeping myself busy at home.



I’m grateful to be vaccinated and boosted, which has kept my case mild, and I urge everyone to do the same, especially as we move into the winter months.