Bilo je samo pitanje trenutka: Europu preplavili lažni lijekovi za mršavljenje

Sve veća potražnja za lijekom za kojeg influenceri diljem interneta tvrde da pomaže pri mršavljenju, no zalihe kojeg u Europi su ograničene, prouzročila je eksploziju lažnih i potencijalno opasnih injekcija kojima se riskiraju životi.

U prvih sedam mjeseci ove godine, samo u Irskoj je zabilježen sedmerostruki porast ilegalnog uvoza semaglutida – aktivnog sastojka u lijeku protiv dijabetesa Ozempicu i lijeku za mršavljenje Wegovyju – u usporedbi s čitavom 2022. godinom. U Francuskoj pacijenti lažnim receptima pokušavaju doći do lijekova, a neki spa centri prodaju semaglutid naizgled bez potrebe za receptom, što ovaj sastojak čini ilegalnim i potencijalno lažnim, piše Politico.

Usred oštrih restrikcija u opskrbi Ozempica i Wegovyja, pacijenti se okreću društvenim mrežama i online ljekarnama u očajničkoj želji da se dokopaju lijekova koji bi mogli revolucionarizirati liječenje pretilosti. Kliničko testiranje je pokazalo da pretili pacijenti tijekom 68 tjedana izgube nekih 15 posto tjelesne težine, u usporedbi s onima koji su dobivali placebo.

Influenceri na TikToku, Facebooku i X-u (bivšem Twitteru) objeručke su dočekali tu vijest nakon koje su se na internetu pojavile gomile prodavača koji nude jeftine krivotvorene verzije lijeka, preprodaju lijekove kupljene na recept ili čak nude sirove sastojke za kućnu izradu lijeka.

Neki kupci možda će i uspjeti doći do pravog rijeka – vjerojatno ilegalno preprodanog – no većina semaglutida kupljenog preko interneta vjerojatno je ili krivotvorena verzija iz nedopuštenih izvora koja sadrži čitav niz otrova ili, što je još gore, potpuno lažni lijek koji sadrži sve od šećerne vode do smrtonosnih teških metala ili otrova za štakore.

Ipak, europski regulator lijekova, koji pazi da su lijekovi u EU-u sigurni i efikasni, kaže da nije odgovoran za lažne injekcije koje Europljani dobivaju iz lažnih online laboratorija i ljekarni.

Iz Europske agencije za lijekove (EMA) za Politico su poručili da je “rješavanje problema krivotvorenih ili lažnih lijekova pitanje za policiju i to je izvan opsega odgovornosti EMA-e.” Upitani jesu li dobili izvješća o lažnom semaglutidu, nisu odgovorili, već su predložili da Politico kontaktira europske agencije za kriminal, što je portal i učinio.

Glasnogovornik EUROPOL-a za Politico je rekao: “Svjesni smo ovog fenomena i trenutno podržavamo operacije kojima je meta ilegalna trgovina takvim supstancama. Budući da te operacije trenutno traju, ne možemo u ovom trenutku detaljno o njima govoriti.”

Lijekovi dostupni na recept

Kupovanje semaglutida na internetu.

U Europi su Ozempic i Wegovy dostupni jedino na recept. Ozempic je za liječenje dijabetesa dostupan od 2018., lijek za mršavljenje Wegovy dostupan je jedino u Danskoj, Norveškoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Izvan Europe, dostupan je u SAD-u.

Potražnja je toliko visoka za ovim lijekovima koje ljudi moraju uzimati dugoročno da je njihov proizvođač, Novo Nordisk, odlučio ograničiti daljnja puštanja u prodaju, a zemlje ograničavaju recepte samo za pacijente kojima su ovi lijekovi zaista prijeko potrebni.

Rezultat je taj da su ljudi počeli tražiti alternativne izvore.

Politico je u istraživanju otkrio bezbroj internetskih stranica u Europi, koje na prodaju nude “semaglutid” po cijenama od oko stotinu do nekoliko stotina eura za tjednu zalihu. Jedna stranica iz Velike Britanije također korisnicima pokazuje kako miješati dva sastojka kako bi mogli sami izraditi lijek.

Izgledi da je tekućina koja se prodaje na tim stranicama zaista semaglutid gotovo su nikakvi. Studija koju je proveo Savez za sigurne online ljekarne (ASOP Global) otkrila je da je čak 62 posto od ukupno 33 lijeka kupljena putem interneta ili lažno ili ispod standarda.

Politico je kontaktirao nekoliko europskih regulatora s pitanjima o lažnim verzijama Ozempica i Wegovyja. Irski regulator HPRA izjavio je da je, uz irsku carinu, zaplijenio 159 jedinica semaglutida u prvih sedam mjeseci 2023. godine. Čitave 2022. godine u Irskoj je zaplijenjeno 22 jedinice ovog sastojka. “Internetska opskrba ovim medicinskim proizvodima u Irskoj ne može biti osigurana jer njihovo podrijetlo čini ilegalnim,” rečeno je iz HPRA-e.

Ilegalna prodaja semaglutida također je otkrivena i u Belgiji i Danskoj, no regulatori kažu da se tu u najvećoj mjeri radi o pravim proizvodima koji se ilegalno prodaju putem interneta.

Ipak, regulatori u Njemačkoj, Italiji i Francuskoj odbijaju odgovornost. Iz Njemačke govore da regulator nije odgovoran s ilegalnim lancima opskrbe poput onog internetskog, već da su odgovorni carinske službe i policija. Italija je Politico uputila na dužnosnike iz Svjetske zdravstvene organizacije, a francuski regulator tek je podijelio svoje posljednje informacije o pacijentima koji zloupotrebljavaju Ozempic, a ne ispunjavaju kriterije za korištenje tog lijeka.

Jača osiguranja

Europska unija ima pravila kojima se ljudi štite od lažnih lijekova koji se prodaju preko interneta, uključujući logo EU-a kojim se identificiraju legitimne online ljekarne i prate barkodovi na paketima, no malo je vjerojatno da će se na taj način zaštititi ljudi koji pokušavaju izigrati sustav.

“Apsolutno nikakvi lažni lijekovi ne prodaju se legalnim kanalima,” kaže Martino Canonico, PR menadžer u Europskoj udruzi e-ljekarni. “Problem je, naravno, u ilegalnim kanalima.”

Eksplozija lažnih lijekova neke u sektoru natjerala je da se zapitaju jesu li trenutne regulacije EU-a učinkovite, pogotovo u doba kada prevaranti mogu bez problema otvoriti onine trgovine i pretvarati se da prodaju stvarne lijekove.

Na internetu je otvoreno preko stotinu tisuća novih domena koje sadrže riječi “covid”, “korona” ili “virus”, i to samo u ožujku 2020. godine. Bande su tada iskorištavale krizu javnog zdravlja. Danas iskorištavaju pomamu za semaglutidom, ali i pritiske koje osjećaju mladi da budu vitki.

Mike Isles, čelnik ASOP Globala u Europi, vjeruje kako je potrebno osnovati jače mjere osiguranja kako bi se zaštitili pacijenti koji kupuju lijekove preko interneta. On želi da sve online ljekarne na svijetu imaju zajednički naziv domene, čime bi se osiguralo da su one provjerene i ispravne. To je “moja misija za budućnost,” rekao je Isles. “Ako je online ljekarna u Njemačkoj, domena bi bila .apotheke; ako je u Španjolskoj, Portugalu ili Italiji, bila bi .farmacia, za Francusku .pharmacie, i tako dalje.”

Profesorica na University College Londonu Oksana Pyzik slaže se s tim prijedlogom, no također poziva na uvođenje strožih pravila kojima bi se vlasnike društvenih medija prisililo da prijave sumnjive prodavače policiji, kao i uvođenje mnogo strožih kazni.

“Industrija lažnih lijekova teška je 200 milijardi dolara. To je u mnogočemu savršeni zločin s visokim nagradama, a niskim rizikom,” rekla je ona, naglašavajući da se dijele veće zatvorske kazne za prodaju heroina nego opasnih lažnih lijekova.

“Ovo nije kao da kupujete namještaj s Amazona. Neprovjereni lažni lijekovi na recept su smrtonosni,” kaže Pyzik.

