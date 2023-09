Proizvođač lijekova za mršavljenje postao najvrednija tvrtka u Europi: Evo o kakvoj je injekciji riječ

Podijeli :

REUTERS/Victoria Klesty/Illustration/File Photo

Proizvođač lijekova za mršavljenje Wegovy postao je najvrednija tvrtka u Europi, skinuvši s trona francuski luksuzni konglomerat LVMH.

Vrijednost dionica porasla je nakon što je u Velikoj Britaniji lansiran spomenuti popularni lijek. U ponedjeljak je tvrtka imala tržišnu vrijednost od 428 milijardi dolara, piše BBC.

Wegovy je tretman za pretilost koji se uzima jednom tjedno i ljude navodi da misle da su već siti, pa na kraju jedu manje i gube na težini. Poznate osobe poput Elona Muska koristile su ovaj lijek, koji je “zaludio” Hollywood i širu javnost otkako su ga 2021. godine odobrila regulatorna tijela u SAD-u.

U Velikoj Britaniji smjernice kažu da pacijenti mogu uzimati Wegovy, koji sadrži lijek semaglutid, samo ako imaju značajno prekomjernu težinu i zdravstvene probleme povezane s težinom. Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), gotovo svaka treća odrasla osoba u Veikoj Britaniji je pretila, što je najviša stopa u Europi.

U kolovozu je novo ispitivanje pokazalo da Wegovy također smanjuje rizik od moždanog ili srčanog udara. Iako se nalazi tek moraju u potpunosti analizirati, stručnjaci su se složili da su rezultati potencijalno značajni.

“Čudesni lijekovi”, ali…

No iako su Wegovy i Ozempic – lijekovi za liječenje dijabetesa sa sličnim učincima – opisani kao “čudesni” lijekovi, stručnjaci upozoravaju da oni nisu brzo rješenje ni zamjena za zdravu prehranu i tjelovježbu.

Naveed Sattar, profesor metaboličke medicine na Sveučilištu u Glasgowu, smatra da bi to moglo označiti “promjenu paradigme” za liječnike, koja će im omogućiti da skinu pacijente s “koktela lijekova” namijenjenih liječenju bolesti koje su nastale zbog pretilosti. Ipak, profesor Sattar upozorava da s lijekovima treba biti oprezan.

“Ako ste došli do toga da vam trebaju ti lijekovi, to znači da već imate bolesno srce i pretilost. Već je učinjeno mnogo štete koja se ne može popraviti. Već ste do određenog stupnja oštetili svoje zglobove, već ste do određenog stupnja oštetili svoje srce. Ne možemo reći da će ti lijekovi sami po sebi ukloniti sve ono što uzrokuje pretilost”, rekao je Sattar za Telegraph.

