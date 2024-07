Bivši diplomat o tome što bi moglo mobilizirati Trumpove birače: “Njih ne zanima Rusija ili Kina, ali…”

Podijeli :

Bivši diplomat i vanjskopolitički analitičar, Božo Kovačević, gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao nove napetosti na Bliskom Istoku i prijetnje između Turske i Izraela.

Kovačević napominje kako je turska vojska druga najjača u NATO savezu. “Izjava Erdogana da je spreman intervenirati prema Izraelu je izrečena na stranačkom skupu i ona je sigurno u unutar-političke svrhe”, rekao je.

Ipak, napominje da ta izjava ima i vanjsko-političku težinu. “U Turskoj postoji veliko neraspoloženje politikom Izraela prema Palestincima. Ali isto tako, Turska želi biti lider u islamskom svijetu., a u tom svijetu ima puno njih koji su nezadovoljni ponašanjem Zapada i NATO-a prema Izraelu. Na posljednjem NATO summitu u Washingtonu se, opravdano, kritizira Rusija kao izvor nestabilnosti u Europe, a Izrael se ne spominje. Takve izjave se izglasavaju konsenzusom i sigurno su Erdoganu stigli upiti – pa što se napravio da se osudi i Izrael. Prema tome, ova izjava je odgovor na takve kritike, ali to je opasna izjava, kao i ponašanje Izraela”, dodao je.

“Zapad troši kredite”

Napominje kako NATO ne dozvoljava da itko izvana utječe na njihove odluke, a da si Izrael sada dozvoljava da govori NATO članicama da izbace Tursku.

“Izrael napadaju Hezbollah na sjeveru i Huti na jugu, a izraelski odgovor je uvijek neproporcionalan. Sve govori da Izrael želi sukob s Iranom kako bi došlo do velikog sukoba u koji bi se uključio i SAD, i u tom bi trenutku Izrael riješio konačno palestinsko pitanje. To je plan Benjamina Netanyahua“, naveo je.

Smatra da Zapad zatvaranjem očiju nad Gazom i bezrezervnom podršci zločinima Izraela troši kredite i da nije čudno što se ostale zemlje ne žele pridružiti sankcijama Rusiji jer vide nesimetričnost u pristupu.

“Protiv Izraela već postoje i sudske presude međunarodnih sudskih instanci, i to Zapadu ne znači ništa. To jedna užasna katastrofa za Palestince, ali to je i dugoročno gledano potpuno i gubitak iluzija o temeljnim vrijednostima, a koji Zapad pokušava nametnuti drugima, a sam ih se nije spreman pridržavati”, rekao je.

Netanyahu navija za Trumpa

“Apsolutno je neprihvatljivo to što radi Putinov režim, ali je jednako neprihvatljivo i to što radi Izrael. Zapad mora smoći snagu i iste kriterije primjenjivati na sve međunarodne pojave”, dodao je.

Što se predsjedničkih izbora tiče, kaže da Netanyahu navija za Donalda Trumpa. “Jasno je i zašto. Trump je u prvom mandatu priznao Jeruzalem kao glavni grad Izraela, što je suprotno rezoluciji UN.-a. Kako je istočni Jeruzalem dio Palestine, i to je okupiran teritorij, time je otkrio mogućnost američkom priznanju izraelske okupacije Zapadne obale”, istaknuo je.

“Trumpove birače ne zanima Koreja, Rusija i Kina, ali vjerski fanatizam i animozitet prema Islamu je ono što može mobilizirati njegove birače i on može dobiti podršku za rat s Iranom. On je razvrgnuo i sporazum o iranskom nuklearnom programu i Iran je nastavio s razvojem svog nuklearnog programa, što da je Amerikancima razlog da uđu u rat s njima”, napomenuo je.

“Boban bi bio dobar kandidat za predsjednika”

Na pitanje o predstojećim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj Kovačević kaže kako je očito HDZ u neprilici. “Čini se da neki njihovi istaknuti članovi ne žele preuzeti rizik gubitka utrke”, rekao je.

Novi identitet HDZ-a je Andrej Plenković izgradio naglašavajući europsku komponentu stranke i ograđujući se od tog ekstremno desnog krila koju svoju cjelokupnu politiku definira samo u donosi prema Srbiji i Srbima u Hrvatskoj, i sada je ušao u koaliciju s takvima. Time je ozbiljno ugrozio uvjerljivost svog europskog programa”, dodao je.

Spominju se brojni kandidati, poput Dragana Primorca, ali i Zvonimira Bobana. “Meni se čini da je on dobar kandidat. On je beskrajno popularan zbog nogometa i borbe protiv policije, ali nije samo ikona te vrste jer je doktor povijesnih znanosti i čovjek koji ima međunarodnog iskustva. I ranije je iskazivao neovisna stajališta i mogao bi privući dio onih birača koji nije za HDZ-a ili su nezadovoljni Zoranom Milanovićem“, istaknuo je.

