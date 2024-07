Trump kršćanima: Ako pobijedim, više nećete morati glasati

Podijeli :

REUTERS/Brian Snyder

Američki predsjednički kandidat Donald Trump izazvao je bijes rekavši kršćanima da "više neće morati glasati" bude li ponovno izabran u Bijelu kuću u studenome.

Na predizbornom skupu u Floridi pred konzervativnim kršćanima u petak navečer 78-godišnji Trump pozvao je okupljene da mu daju svoj glas na predsjedničkim izborima 5. studenog, tvrdeći da će to biti potrebno samo jednom.

“Kršćani, iziđite i glasajte! Samo ovaj put. Više to nećete morati činiti. Još četiri godine, znate što? Bit će to popravljeno. Bit će to u redu. Nećete više morati glasati, moji lijepi kršćani”, rekao je Trump.

Što je Trump točno mislio, ostaje nejasno.

Bivši predsjednik uvijek je provokativan u predizbornoj kampanji i namjerno ostavlja prostor za interpretaciju.

Predizborni tim njegove političke suparnice, demokratkinje Kamale Harris, Trumpovu izjavu vidi kao naznaku da želi “ukinuti demokraciju” ako se vrati u Bijelu kuću.

“Kada potpredsjednica Harris kaže da su ovo izbori o slobodi, ona to i misli”, rekao je glasnogovornik.

“Naša demokracija je pod napadom kriminalca Donalda Trumpa: nakon što je zadnje izbore Trump izgubio, poslao je rulju da poništi rezultate. U ovoj kampanji obećao je nasilje ako izgubi, kraj naših izbora ako pobijedi i ukidanje Ustava kako bi bio diktator i proveo svoju opasnu agendu Projekta 2025 u Americi.”

Izjava se uklapa u druge Trumpove izjave, poput one da je “diktator samo prvog dana”.

