Bivši veleposlanik objasnio što se točno događa u Izraelu

Bivši veleposlanik Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor objasnio je u Točki na tjedan što se točno događa u Izraelu proteklih tjedana.

“Mislim da se ovo neće zaustaviti uskoro”, kaže Mor objašnjavajući da se u najveći prosvjed u Tel Avivu i Izraleu dogodio sinoć. Prosvjedi se organziraju na mnogim mjestima i usmjereni su protiv pravosudne reforme koju je vlada planirala nametnuti.

“Ova ekstremno desna vlada nije dobra za Izrael”, kaže Mor.

Ideja vlade je bila da mijenjaju osnovni elementi, ali to se mora učiniti u konzultacijama s opozicijom. Ova vlada, kaže Mor, može činiti što želi jer ima apsolutnu većinu. Nije situacija slična onoj u Mađarskoj ili Poljskoj, upozorava. “Tiha većina se mora čuti i mora doći do kompromisa okjim će se zadržati to da Izrael bude demokracija i židovska država istodobno. Ovaj premijer protiv kojega traje suđenje, to nije nešto što možemo zanemariti i to je dio napora vlade da mijenja pravosudni sustav”, govori.

“Treba promijeniti sustav, ali morate uzeti u obzir 50 posto stanovništva koje se protivi tome”, dodaje.

Na pitanje što je bit ove pravosudne reforme, Mor kaže da je zaštita premijra od kaznenog progona dio cijele priče. “Već 75 godina kao suverena država održavamo delikatnu ravnotežu između države i religije. To se sada rastama, slama, i vlada pokušava slomiti tu delikatnu ravnotežu i to pokušavamo spriječiti”, kaže dodajći kako nije mislio da će na ovaj način proslaviti tako važnu obljetnicu. “Postoji potreba za poboljšanjem sustava, ali ne možete raditi ono što želite samo zato što želite i imate većinu parlamentu. Vidjeli smo to u drugim državama, nadam se da se to neće dogoditi u Izraelu”, kaže Mor.

