Novinar upozorava na ‘posebno vruć moment’ u slučaju Agrokor

Podijeli :

N1

Aktualne teme u Točki na tjedan s Milom Moralić analizirali su Adrian De Vrgna (RTL) i Domagoj Novokmet (N1 televizija).

“Predmet svih predmeta” u slučaju Agrokor ozbiljno je uzdrman. Vještačenje u koje je država utukla milijune je ozbiljno uzdrmano i Novokmet smatra da će to biti ključno pitanje u DORH-u. Podsjeća da je glavna državna odvjetnica najavila da će propitati odgovornost uključenih, u slučaju da vještačenje ne bude prihvaćeno.

“Sud je potvrdio ono o čemu se dugo spekuliralo, da će DORH-u biti teško dokazati da je KPNG Poljska sve sam odradio i da je neutralan u cijeloj priči. Ovo vještačenje je točka u kojoj se spajaju dva kraka ove afere. Pitanje je kako se došlo do Kamala i pojedini akteri upiru prstom u one koji su ga birali. Posebno vruć moment je to da Kamal nikoga nije dovodio u zabludu, i ostaje dojam da je DORH morao od prvog trenutka znat da će se suočiti s ovim krene li u sudski spor”, kaže Novokmet.

DORH dobio veliki šamar. Hoće li itko odgovarati za vještačenje u Agrokoru? Bivši direktor u Agrokoru: Vještačenje raskrinkalo ono što je jasno od početka

De Vrgna dodaje da sve izgleda kao amaterski uradak i da se postavlja pitanje odgovornosti do samog vrha. “Je li Zlata Hrvoj lagala u nekoliko navrata? Nije ni čudo da, kad se dogodi ovakav fijsako, sve skupa daje vjetar u leđa Todoriću da propituje cijeli DORH. Osnova problema je još iz samog Lex Agrokora. Pitali smo HDZ-ovce tada zašto nisu prepisali talijanski zakon, da onaj koji radi na zakonu ne može kasnije biti u izvanrednoj upravi, a oni su odgovarali da nisu baš proučavali zakon o Parmalatu”, kaže de Vrgna dodajući da je ipak jasno da su neki članci jednostavno preskočeni iz talijanskog zakona.

“Pitanje je zašto se priča o Agrokoru nije provodila u zakonskom okviru na koji su osuđeni svi ostali poduzetnici u Hrvatskoj? Zašto se Todorića nije pustilo da se suoči sa svojim vjerovnicima kao i svi ostali? Imate mailove koji kažu ‘pazite, Todorić bi se mogao dogovoriti s bankama i zaobići nas’, ‘pazite da se zakon ne bi odnosio i na brodogradilišta’… Puno je čudnih trenutaka od samog početka. Gdje smo danas? Prošlo je šest godina, tvrtka je s ogromnim utegom ruskog ili šeika suvlasnika pod sankcijama, imamo situaciju da su za ozbiljne novce rasprodane tvrtke za koje su tvrdili da im nema spasa”, govori Novokmet. On smatra i da će prije ili kasnije izroniti i “grupa Borg” koliko god DORH zaključivao da nema materijala za ispitivanje.

Novokmet kaže i da mu se čini kako Todorić priželjkuje arbitražu, ali u slučaju da uspije u tome, račun neće platiti Fortenova nego hrvatski građani. S njim se u ovome slaže i De Vrgna.

“Fortenova je krenula na put, nakon što su se upregnuli različiti elementi da je odvoje od priče. Oni podcrtavaju da nemaju ništa više ni s Borgom. Ne smijemo zaboraviti ni guvernera Vujčića i njegovu ulogu. … To je jedna od točaka koja će se kad-tad rasvjetliti do kraja, koliko god oni to htjeli izbjeći”, govori Novokmet. Pitanje je i zašto se u Fortenovi ne bave refinanciranjem duga koji imaju, nego nekim sitnim stvarima, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.