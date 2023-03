Britanci tvrde: Rusi u Bahmutu bore se – lopatama

Ruski rezervisti vjerojatno koriste "lopate" za borbu "prsa o prsa" u Ukrajini zbog nedostatka streljiva, reklo je britansko ministarstvo obrane, a prenosi BBC.

Potkraj veljače rezervisti su opisali kako im je bilo zapovijeđeno da napadnu ukrajinske položaje “naoružani samo ‘vatrenim oružjem i lopatama'”, navodi ministarstvo u najnovijem obavještajnom izvješću.

U izvješću se spominju lopate poznate kao MPL-50.

Lopate su dizajnirane 1869. i malo su se promijenile od tada, navodi ministarstvo.

“Smrtonosnost standardnog alata za kopanje rovova MPL-50 posebno je mitologizirana u Rusiji”, kaže ministarstvo.

Stalna upotreba lopate “kao oružja naglašava brutalne i niskotehnološke borbe koje karakteriziraju većinu ovog rata”, rečeno je.

Jedan rezervist opisao je da nije “ni fizički ni psihički” pripremljen za takvu akciju”, dodaje se u izvješću.

“Nedavni dokazi sugeriraju povećanje bliskih borbi u Ukrajini”, rečeno je.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/1rgcwN71nQ pic.twitter.com/aoDmbCIQ6v