Što radite s računom nakon kupovine? Pripazite, prijeti vam novčana kazna

Shutterstock

Prilikom kupovine, mnogi građani zaboravljaju da trebaju sačuvati račun sve do izlaska iz trgovine.

Naime, prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je na snazi 10-ak godina, za sve kupce koji kod sebe nemaju račun za kupljenu robu predviđene su novčane kazne.

Kupcima se događa da račun ne preuzmu ili ga nakon kupovine odmah zgužvaju i odbace. No, naljepnice na trgovinama upozoravaju – kao što je prodavatelj obavezan ispostaviti račun, tako je i kupac obavezan uzeti račun i imati ga pri izlasku iz radnje. Neizdavanje i neuzimanje računa kažnjivo je po zakonu.

“Novčanom kaznom od 200 do 2000 kuna (26 do 260 eura) kaznit će se kupac te svaki primatelj računa koji ne zadrži izdani račun nakon izlaska iz poslovnog prostora ili ga ne pokaže na zahtjev službene osobe”, stoji u zakonu koji člankom 26. definira i obvezu kupca da izdani račun zadrži do izlaska iz poslovnog prostora te je “dužan na zahtjev ovlaštene osobe, službenika Porezne uprave, pokazati izdani račun”, stoji u Zakonu, prenosi Poslovni.hr.

