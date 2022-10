Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ratu u Ukrajini.

“Dana 27. listopada 2022., ruski mogul Jevgenij Prigožin oglasio se na internetu, očito priznajući optužbe da je njegova privatna vojna tvrtka, Wagner grupa, promijenila svoje standarde i regrutirala ruske osuđenike koji pate od teških bolesti uključujući HIV i hepatitis C”, navodi se u izvješću britanskih obavještajaca.

Uloga Wagnerovaca značajno je evoluirala od ruske invazije na Ukrajinu. U prethodnim sukobima zadržao je relativno visoke standarde novačenja, a mnogi od njihovih vojnika prethodno su služili kao profesionalni ruski vojnici, dodaje se.

Prijem zatvorenika s ozbiljnim zdravstvenim problemima naglašava pristup koji sada daje prednost broju u odnosu na iskustvo ili kvalitetu.

Prigožin je nedavno raspravljao o planovima za stvaranje 200 km duge obrambene ‘Wagnerove linije’ u istočnoj Ukrajini. Za ovaj bi pothvat bila potrebna velika radna snaga.

Postoji realna mogućnost da će neki od osuđeničkih novaka u početku biti angažiran na izgradnji ove obrane, navodi se u najnovijem britanskom izvješću.

