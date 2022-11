Britanski obavještajci: Zima će donijeti promjene u sukobima

Zima će donijeti promjenu u uvjetima sukoba, uključujući manje ofenziva i više statičnih obrambenih linija i veći rizik od kvarova oružja, tvrdi Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

“Promjene dnevnih sati, temperature i vremena predstavljat će jedinstvene izazove za borbene vojnike. Smanjenje dnevnog svjetla rezultirat će s manje ofenziva i više statičnih obrambenih linija”, sugerira najnovije izvješće britanske obavještajne službe.

“Kako temperature padaju, snage bez zimske odjeće i smještaja vjerojatno će pretrpjeti ozljede od hladnoće, dodaje ministarstvo.

“Povećanje količine oborina, brzine vjetra i snježnih oborina predstavljat će dodatne izazove ionako niskom moralu ruskih snaga i također predstavljati probleme za održavanje opreme. Osnovne vježbe poput čišćenja oružja moraju se prilagoditi uvjetima i povećava se rizik od kvarova oružja”, zaključuje se u izvješću.

