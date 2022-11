Institut za rat: Putin je napravio tešku pogrešku

Institut za proučavanje rata objavio je u svojoj posljednjoj procjeni da će ruske snage nastaviti ofenzivu u Donjeckoj oblasti u sljedećih nekoliko tjedana nakon što stignu dodatne mobilizirane ruske trupe i snage povučene iz Hersona.

Prema ISW-u, ukrajinske snage u Donjeckoj oblasti “će se naći pod teškim pritiskom”, a Ukrajina će vjerojatno morati preraspodijeliti neke trupe za obranu od ovih ofenziva. “Rusi vjerojatno neće ostvariti operativne značajne dobitke usprkos svojim obnovljenim naporima, iako bi s vremenom mogli zauzeti Bahmut uz enormnu cijenu”, piše ISW.

“Putin je vjerojatno dopustio Surovikinu da se povuče iz zapadnog Hersona pod uvjetom da zauzme ostatak Donjecke oblasti, koristeći ruske snage vraćene iz zapadnog Hersona kao i novopristigle mobilizirane vojnike. Ovo zapažanje koje je iznio Andriy Zagorodnyuk, predsjednik Ukrajinskog centra obrambenih strategija, najvjerojatnije je objašnjenje za nastavak intenziteta ruskih ofenzivnih operacija prvo oko Bahmuta, a zatim na jugozapadu oko područja Vuhledar, koje su započele 28. listopada”, piše ISW.

A cessation or prolonged slowing of combat operations in #Ukraine over the next few months is very unlikely, and any attempt at a ceasefire or cessation of hostilities at this time would overwhelmingly favor #Russia.🧵https://t.co/x1DE2cFTMt https://t.co/D9EwsPKAeB