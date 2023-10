Britanski premijer doživio poraz koji njegova stranka ne pamti od 1945.

Podijeli :

Britanski laburisti zadali su dvostruki udarac premijeru Ujedinjenog Kraljevstva Rishiju Sunaku pobjedom na dopunskim izborima u okruzima Tamworthu i Mid Bedfordshireu, tradicionalnim uporištima konzervativaca.

Oporbeni čelnik Keir Starmer ustvrdio je da laburisti “prekrajaju politički zemljovid” zauzimanjem mjesta koja su držali konzervativci uoči općih izbora koji se očekuju sljedeće godine.

U Tamworthu, laburistica Sarah Edwards pobijedila je torijevca Andrewa Coopera većinom od 1316 glasova. Konzervativci su branili većinu od 19.600 glasova, ali zaokretom od 23,9 postotnih bodova u korist laburista to se iz temelja promijenilo.

Rezultat, objavljen ubrzo u ranim jutarnjim satima, drugi je najveći zaokret za laburiste na dopunskim izborima ikada.

Nakon rezultata u Tamworthu, čelnik laburista Keir Starmer rekao je: “Ovo je fenomenalan rezultat koji pokazuje da su se laburisti vratili u službu radnih ljudi i ponovno iscrtavaju politički zemljovid”. “Za one koji su nam dali svoje povjerenje i one koji to razmatraju, laburisti će provesti svaki dan djelujući u vašem interesu i usredotočeni na vaše prioritete. Laburisti će Britaniji vratiti budućnost”, istaknuo je Starmer.

Samo pola sata kasnije, za njega su stigle još bolje vijesti jer su u Mid Bedfordshireu laburisti srušili najveću većinu na dopunskim izborima od 1945. Torijevci su držali Mid Bedfordshire od 1931., s većinom od 24.664 glasa na izborima 2019. Ali Alistair Strathern preuzeo je taj okrug s većinom od 1192 nad svojim torijevskim suparnikom Festusom Akinbusoyeom.

