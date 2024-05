Christian Feld: Dobro je da su građani svjesni koliko su demokracija i sloboda govora ugroženi

Podijeli :

Dopisnik njemačkog ARDa iz Bruxellesa Christian Feld komentirao je izbacivanje AfD-a iz eueoparlamentarne grupacije Identitet i demokracija nakon što je njihov zastupnik Maximilian Krah relativizirao nacističke zločine.

“AfD-ovci su pokušali žrtvovati Kraha, ali to im nije pomoglo – partneri na europskoj razini predvođeni francuskim Okupljanjem Marie Le Pen okrenuli su im leđa. U međuvremenu su se i u Njemačkoj pojavile i druge protestne opcije, tako da bi im dio birača mogao okrenuti leđa”, kazao je Feld.

AfD izbačen iz desničarskog zastupničkog kluba u EP-u

“U Njemačkoj je polarizacija sve jača, zaredali su se čak i fizički napadi na političare”, upozorava Feld.

“Ne znam koliko će to daleko ići, ali ako postoji nešto dobro u svemu ovome onda je to da ljudi razgovaraju o opasnostima. Da su svjesni koliko je ugroženo ono na što su navikli, od demokracije do slobode govora. Ljudi su smatrali da je Europska unija kao mirovni projekt gotova stvar, da je zajedničko tržište jamac napretka. Ali ako dođete blizu bojišnica Na istoku Europe videćete da su ljudi tamo zabrinuti, i da očekuju da se Unija ojača obranu”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.