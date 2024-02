Čistačica dobila otkaz jer je pojela odbačene ostatke tune iz sobe za sastanke

Podijeli :

Image by websubs from Pixabay /Ilustracija

Jedna čistačica dobila je otkaz jer je pojela ostatak sendviča s tunom koji je pronašla u sobi za sastanke u poznatoj londonskoj odvjetničkoj tvrtki, prema web stranici za pravna pitanja RollOnFriday.

Web stranica je rekla da je ženin poslodavac, privatni poduzetnik Total Clean, otpustio Gabrielu Rodriguez, samohranu majku iz Ekvadora, neposredno prije Božića prošle godine, prenosi Business Insider.

Rodriguez je navodno dobila otkaz nakon što je pojela odbačeni sendvič od tune iz britanskog lanca supermarketa Tesco, vrijedan oko 1,90 dolara, koji je ostavljen nakon sastanka.

Devonshires Solicitors, pravna tvrtka, tada se žalila tvrtki Total Clean, što je rezultiralo prekidom njezinog radnog odnosa, navodi se na web stranici.

Devonshires Solicitors nisu odmah odgovorili na zahtjev Business Insidera za komentarom, iako je glasnogovornik za RollOnFriday rekao da nisu podnijeli “službenu” žalbu.

Glasnogovornik je za pravnu web stranicu rekao da je Total Clean, koji također nije odgovorio na BI-jev zahtjev za komentarom, donio odluku da otpusti Rodrigueza nakon provođenja interne istrage.

Članovi United Voices of the World (UVW), koji predstavljaju radnike migrante u Ujedinjenom Kraljevstvu, prosvjedovali su zbog otpuštanja, piše The Guardian.

UVW je tvrdio da se odvjetnici Devonshiresa ne bi žalili na nju da Rodriguez nije Latinoamerikanka i s ograničenim znanjem engleskog jezika te da ona ne bi bila otpuštena, piše The Guardian.

Guardian je također objavio da je Rodriguez čistila urede dvije godine.

Rečeno je da će sindikat tužiti Devonshires Solicitors i Total Clean na sudu za zapošljavanje, navodeći izravnu i/ili neizravnu rasnu diskriminaciju od strane odvjetničke tvrtke.

Petros Elia, glavni tajnik UVW-a, rekao je za novine da se čistačice u Ujedinjenom Kraljevstvu često otpuštaju na temelju ‘trivijalnih’ i ‘diskriminirajućih’ razloga. “Mnoge opisuju osjećaj da se prema njima postupa ‘kao prema prljavštini koju čiste’, a Gabriela je jedna od njih. Podići ćemo glas i ujediniti se u borbi protiv svakog poslodavca — čak i velikih, moćnih tvrtki poput Devonshires Solicitors.”

