Daily Mail se rugao hrvatskoj proslavi, čitatelji ih izvrijeđali

Hrvatska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru i proslavila je s oko 80.000 ljudi na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. U trenucima dok se mnoštvo na središnjem zagrebačkom trgu zagrijavalo čekajući dolazak reprezentativaca, britanski Daily Mail objavio je na svojim internetskim stranicama tekst kojim se htio narugati slavlju hrvatskih igrača nakon pobjede protiv Maroka u utakmici za broncu. Našao se na udaru svojih čitatelja.

Daily Mail je tekst napisao na primjeru objava ljudi po društvenim mrežama pa tako i u svoj naslov stavlja jednu od njih: “Slave kao da su osvojili prokleti turnir! Navijači opisali Hrvatsku kao sramotu zbog divlje reakcije zbog osvajanja trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu, nakon što je njena cijela klupa utrčala na teren da bi proslavila pobjedu protiv Maroka”.

Tužni nakon srebra, veseli nakon bronce

U tekstu se navodi da su navijači na društvenim mrežama ismijali Hrvatsku zbog te proslave. Piše i da je hrvatska reprezentacija bila u središtu pod nadzorom korisnika društvenih mreža nakon što je bila izbezumljena po osvajanju srebra u Rusiji na Svjetskom prvenstvu prije četiri godine.

Daily Mail je izdvojio nekoliko tweetova uz onaj koji je stavio u naslov svog teksta. Među njima se ističe da jedan u kojem se navodi da su hrvatski igrači plakali zbog drugog mjesta prije četiri godine, a da sad slave treće. Drugi navodi da hrvatski igrači slave kao da su osvojili Svjetsko prvenstvo, a ne pobijedili u najbeznačajnijoj utakmici na svijetu, a i preostali objavljeni su na tom tragu.

Objava tog teksta na Facebookovoj stranici Daily Maila skupila je oko 5500 reakcija s velikim dijelom onih koji se ne slažu s napisanim i koji vrijeđaju takav stav.

“Zašutite i pustite ih da slave”

“Završili su turnir ispred nekih nepoznatih reprezentacija kao što su Njemačka, Španjolska, Portugal, Belgija, Nizozemska, Engleska, Brazil. Neka slave kako žele. Čestitam”, “Engleska bi imali državni praznik dug 20 tjedana da je završila treća”, “Meni ovo zvuči kao ljubomora”, “Imaju svako pravo na proslavu jer su dali 100 posto u svakoj utakmici i zauzeli su treće mjesto. Bila bi sramota da nisu pokazali emociju nakon toga”, neke su od reakcija.

Komentator koji se predstavio kao Brazilac napisao je: “Samo dvije zemlje mogu se (pokušati) rugati Hrvatskoj: Francuska i Argentina. Ako vaša zemlja nije treća na planetu, zašutite i pustite ih da slave!”, “Ono što je sramotno jest to da Engleska nije bila na postolju od 1966, a Hrvatska je to napravila triput u posljednjih 25 godina”, “I trebali bi slaviti. Zemlja koja ima 3.9 milijuna stanovnika je treća i to je veliki uspjeh”, neki su još od komentara koji su dobili najveći broj reakcija po objavi, prenosi Index.

