Dopisnik Buckinghamske palače otkrio kako će točno izgledati ceremonija krunidbe

Podijeli :

N1

Leo von Breiten Thurn, dopisnik pri Buckinghamskoj palači, u Newsnightu je komentirao subotnju krunidbu kralja Charlesa III.

Krunidbe označavaju novu eru, novog vladara te su zato to posebnije i veće ceremonije, objasnio je Leo von Breiten Thurn. “Kralj je odlučio smanjiti krunidbu, broj uzvanika, veličina parade bit će mnogo manja jer želi na svoj način obilježiti početak svoje ere”, dodao je.

Profesor Anđelić: Krundiba kralja Charlesa nepotreban je trošak Što sve ima kralj Charles? Bogatstvo mu je veće od majčinog Zoran Milanović stiže na krunidbu kralja Charlesa

Pojasnio je i kako će izgledati ceremonija:

“Ceremonija se događa u Westminsterskoj opatiji, kralj će ući i doći do trona. Prvo će nadbiskup od Canterburyja predstaviti kralja i on će se okrenuti prema sve četiri strane svijeta. Nakon toga nadbiskup potvrđuje da je on kralj. Najvažniji događaj je krunidba, kruna Svetog Edwarda polaže se na glavu Charlesa, a prije toga ide pomazanje što nikad nije dostupno javnosti jer je to najintiminiji dio, kad kralj dolazi u svoju vezu s bogom. Tad će on biti zaklonjen iza paravana. Zatim dolazi sama krunidba gdje on nosi jednom u životu krunu Svetog Edwarda. To je jedini put u životu kad je koriste. Kruna ostaje u opatijij, kralj i kraljica se presvlače u parlamentarne odore i on tad nosi imperaijalnu krunu.”

Ističe da ljudi s godinama bolje shvaćaju značaj monarhije. “Mislim da Britanci ne mogu zamisliti budućnost Britanije bez monarhije”, rekao je Leo von Breiten Thurn.

Dodaje da će kralj Charles teško ostvariti razinu popularnosti kakvu je kraljica imala. Dotaknuo se i Meghan i Harryja:

“Mislim da Meghan i Harry nisu zainetresirani sudjelovati u radu monarhije. Harry je jako povrijeđen, dolazi na krunidbu. Priča se da će sjediti nekoliko redova iza kraljevske obitelji. Meghan je odbila doći na krunidbu, pronašla je opravdanje, ali njen pravi razlog je navodno da su i njeni PR stručnjaci savjetovali da ne dolazi jer će biti posramljena i stavljena na niži nivo lošim mjestom.”

70 godina nakon krunidbe kraljice Elizabete II. i gotovo osam mjeseci nakon smrti kraljice Elizabete II Ujedinjena Kraljevina i cijeli svijet prate krunidbu novog britanskog monarha – kralja Charlesa III. i kraljice supruge Camille. Prijenos ceremonije iz Westminsterske opatije u Londonu pratit će milijarde ljudi diljem svijeta, a uživo je prenosi N1 televizija.

Gledajte posebnu emisiju Krunidba kralja Charlesa u subotu 6. svibnja u 11 sati uživo na N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Hrvatski učitelj otkrio koja su pitanja učenici postavljali o pucnjavi u školi Psihijatar o masakru: Psihopatski poremećaji se razvijaju u obitelji i zajednici