Milanović poručio Srbiji: “Dajte nam popise ubijenih, nemojte nas farbati više”

U Zagrebu je održan tradicionalni susret sindikalista SSSH-a povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Tom prilikom izjavu za medije dao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Osvrnuo se na pregovore vlade i sindikata, komentirajući i dojam da se situacija riješi tek kad se uključi premijer Andrej Plenković.

“Nisam se nikad miješao u to, uvijek su to rješavali ministri jer to je njihov posao, ako nije njihov posao onda nemaju smisla i sve je u rukama jedne osobe. Iznimno se premijer treba umiješti, ali u pravilu ne”, kazao je Milanović.

Što se tiče stranih radnika u RH, kaže da moraju imati ista prava kao i hrvatski radnici.

U Okučanima je obilježena obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak na kojoj je prisustvovao i Milanović. “Hrvatska je platila ogromnu cijenu bez ičije pomoći, a oni koji su se prikazivali kao prijatelji bili su poluzainteresirani promatrači ili opstruktori.”

Osvrnuo se i na najave o povećanju plaća. “Dobro je primiti malo veću plaću, posebno s obzirom na rast cijena hrana. Inflacijom su pogođene namirnice robe nma koje ljudi prosječnih prihoda troše najveći dio svojih prihoda, ako ne i cijele. Gdje god održeš negdje će faliti u nekom trenutku. Smanjitvati mirovinske doprinose… To je kratkovidan potez.”

Osvrnuo se i na posjet srpske premijerke Ane Brnabić i dodao da SNV ne predstavlja Srbe u Hrvatskoj. “Brnabić je glasnogovornica, kurir gospodina Vučića, ona nije kreator. Oni i dalje lupetaju o etničkom čišćenju u Hrvatskoj, genocidu – e, dosta više”, dodao je Milanović.

Naveo je da Srbija mora prekinuti i ovakve odnose s Rusijom. “Srbija mora reći gdje je, prošlo je godinu dana.”

“Ja odem u Derventu u dogovoru s Dodikom i onda dva tjedna kasnije slušam nevjerojatne stvari, malte ne sam išao dizati hrvatsku bunu, a nisam, ne bi ni išao da se nisam dogovorio”, kazao je Milanović.

Dodao je da mu smeta slušati Pupovca u Saboru o etničkom čišćenju i da to smeta svakog umjerenog Hrvata. “Ne lupetaj više.”

Plenković uskoro ide u posjet u Suboticu, a Milanović ne očekuje ništa od tog posjeta. “Da bi se nešto suštinski promijenilo u Beogradu, potrebno je da se tamo temelji politike mijenjaju. Ne možeš proći s pričom da je moderna Hrvatska nastala na etničkom čišćenju.”

“Dajte nam te popise ubijenih, to imate, nemojte nas farbati više, previše je vremena prošlo. Hoćete u EU? Ne možemo vam tu pomoći ni odmoći, morate prekinuti ovu vrstu odnoa s Rusijom u ovom trenutku, za pet – deset godina tko zna… Pa Plenković i njegov ministar su 17. siječnja 2022. pozivali Putina u Zagreb, ludi ljudi!”, poručio je Milanović.

