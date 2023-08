Dramatično upozorenje: El Niño dolazi, posljedice će za neke zemlje biti grozne

Podijeli :

Rizici vezani za vremenske (ne)prilike najviše će utjecati na države koje su nedovoljno pripremljene za ekonomske i političke posljedice.

Nacionalna uprava za oceane i atmosferu SAD-a trenutno prognozira dolazak umjerene do snažne sezone El Niña, koja će obilježiti vremenske prilike sve do veljače 2024. Ova predviđanja su uznemirila meteorologe, oceanografe, ribare te globalne mreže trgovaca prehrambenim proizvodima i osiguravatelja usjeva, budući da se njihova sudbina često ocrtava putem ovih prognostičkih informacija, piše Foreign Policy.

No, ova vremenska prognoza nosi sa sobom dublje posljedice. Čak i uobičajeni El Niño može pokvariti žetvu brojnih važnih usjeva, povećati rizik od izbijanja bolesti, narušiti ekonomski izgled zemalja u razvoju, povećati rizik od oružanih sukoba u tropskom pojasu te pojačati pomorske sukobe i teritorijalne razmirice u Istočnom i Južnom kineskom moru. Ova prognoza stoga nudi pogled na kompleksne posljedice koje vremenski fenomeni mogu imati na globalnu političku i ekonomsku dinamiku.

Većina ovih opasnosti najteže će pogoditi zemlje koje su loše pripremljene za ekonomske i političke posljedice. Što se samih Sjedinjenih Država tiče, spomenute opasnosti naglašavaju potrebu da Washington prilagodi svoje strategije kojima definira prijetnju nacionalne sigurnosti te da prilagodi vladine odgovore na njih, piše Foreign Policy.

Što je El Niño

El Niño je faza ENSO-a, što znači “El Niño južna oscilacija”. Ova regija ekvatorijalnog Tihog oceana redovito prelazi između tople (El Niño) i hladne faze (La Niña), i to obično u intervalima koji prosječno traju od pet do sedam godina. Klimatske promjene dodatno utječu na ENSO, čime dublje i potencijalno dugotrajnije oscilacije postaju izraženije. Trenutačno formiranje El Niña slijedi rijedak niz “triple dip” La Niña koji je završio u lipnju i trajao gotovo tri godine – najduže u posljednjih 50 godina.

Iako se spomenuti proces odvija u dijelu Tihog oceana, njegove su posljedice globalne. ENSO je najvažniji pojedinačni pokretač promjene globalne klime na godišnjoj razini, on određuje gdje će suša biti jača nego inače, a gdje će se dogoditi dramatičan porast padalina. “Kada Pacifik progovori, cijeli svijet sluša”, kazao je znanstvenik Josh Willis. On oblikuje vremenske uvjete diljem južnih Sjedinjenih Američkih Država, Afrike, Latinske Amerike, kao i u u jugoistočnoj Aziji i Oceaniji. One uzrokuju ili jačaju suše, kao i ekstremne kiše te utječu na temperature i vlažnost širom svijeta, piše Foreign Policy.

I El Niños i La Niñas nose vremenske opasnosti. Trogodišnja razorna suša koja pustoši Rog Afrike od 2020. djelomično je posljedica La Niñe, kao i teška suša u Južnoj Americi, koja je zahvatila ključne svjetske izvoznike žitarica. Isto tako, suša na jugu i jugozapadu SAD-a ima isti izvor. Prebacivanje na El Niño vjerojatno će donekle donijeti olakšanje tim područjima, no to “olakšanje” za Rog je donijelo obilne kiše i poplave koje su izazvale evakuacije i štetu. Ovo osciliranje između ekstremnih uvjeta je posljedica klimatskih promjena.