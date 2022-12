EK potrošio 387 000 eura na zabavu u metaverzumu na koju je došlo pet ljudi

Samo pet ljudi pojavilo se u utorak navečer na zabavi koju je organizirao odjel Europske komisije za inozemnu pomoć, vjerovali ili ne, u metaverzumu, kako bi mlade ljude zainteresirali za Europsku uniju.

Dopisnik Devexa Vince Chadwick tvitnuo je da je on na kraju bio jedini preostali gost na zabavi, nakon “početnih zbunjenih razgovora s otprilike pet drugih ljudi koji su se pojavili.”

Očito je samo nekoliko, od 44 osobe kojima se svidio službeni trailer, bilo dovoljno zainteresirano da se sa svojim avatarima pridruže zabavi i zaplešu uz house glazbu na tropskom otoku.

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL