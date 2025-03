Redžepović: Ako padne cijela Ukrajina, ruske snage dolaze na 450 km od Hrvatske

Podijeli :

Vojni analitičar, bivši vojni pilot i kolumnist Telegrama Goran Redžepović bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o ratu u Ukrajini i pregovorima o prekidu vatre, politici SAD-a na čelu s Donaldom Trumpom, prijevozu pacijenata helikopterima.

Goran Redžepović komentirao je sustav prijevoz pacijenata helikopterima:

“Ministarstvo zdravstva, bez ikakve konzultacije s Ministarstvom obrane, koje je više od 20 godina obavljalo taj posao, donosi odluku da uspostavi helikopterski servis. Zašto je Ministarstvo zdravstva ignoriralo iskustvo od gotovo 30 godina vojske koja je taj posao radila, ne znam, zašto je Ministarstvo zdravstva platilo talijanskim pilotima veliki novac da to rade umjesto da su nastavili naši piloti letjeti bez dodatnog plaćanja, ali se pokazuje da sustav ima određenih manjkavosti.”

Podsjetimo, Mladić (26) preminuo je u Općoj bolnici Dubrovnik, nakon što je večer prije prebačen iz lastovske luke Ubli za Vela Luku na Korčuli brodom Marko Polo.

“Nitko nije zvao MORH”

Kazao je da prema njegovim informacijama MORH nitko nije zvao da obavi prijevoz pacijenta.

“Prema informacijama Indexa vjetar na Lastovu je bio od 18 do 21 metar u sekundi, helikopterima u kojima leti Hitna, to je ispod granica limita, to nije ograničenje za helikoptere, što se tiče lokacije na Lastovu mogli su sletjeti. Što se tiče lokacije polijetanja, ne znam kakvo je vrijeme bilo. Odlučili su da njihova baza bude s Vidove gore, s Brača, ne znam zašto, to su dodatni troškovi”, rekao je.

“U ovoj priči netko ne govori istinu i to je tema za ozbiljno preispitivanje cijelog sustava. Ako netko tko nema pojma o helikopterskim transportima, a to je Ministarstvo zdravstva, uzme stranog konzultanta da mu napravi procjenu i izignorira ljude koji su desetljećima obavljali te poslove, mogu se očekivati ovakve situacije jer u takvim intervencijama izuzetno je važno poznavanje lokalnih uvjeta – naši dečki iz Divulja znaju, a ako dovedete talijanskog pilota, on to ne zna”, naglašava bivši vojni pilot.

“Postavlja se pitanje – zašto je to napravljeno, kako je služba uopće organizirana i kakva je to procedura zbog koje nisu zvali vojni helikopter da obavi ovaj medicinski let? Ja sam nekoliko puta slao Ministarstvu zdravstva upite da obrazlože razloge, da studija bude dostupna, nikad nisu odgovorili. Apsolutno su netransparentni, i po strukturi plaćanja, količini novca i po kriterijima po kojima su baze organizirane. Sustav ne funkcionira, a to se vidi u ovim situacijama. Lako je letjeti po dobrom vremenu, no suština je da se leti kad druga sredstva ne mogu prići. Sustav je kriv, mladi čovjek je umro osam sati čekajući prijevoz”, zaključuje Redžepović

Redžepović se osvrnuo na program naoružanja Europske unije i odgovorio može li to odvratiti Vladimira Putina:

“To se može uzeti kao preventivna akcija EU-a kojom se želi spriječiti potencijalna ugroza od strane Rusije koja bi mogla nastati nakon prekida rata u Ukrajini. Inicijativa ima dva dijela, prvi je Bijela knjiga, a drugi ReArm program. Bijela knjiga je spisak želja, deklaracija u kojoj se popisuje što bi trebalo, bez konkretnih obveza, u njoj se govori da nema europske vojske i da države ostaju odgovorne za svoju vojsku. ReArm Europe je program kojim bi se oslobodila neka sredstva kako bi se države mogle dodatno naoružavati, on ima tri dijela. U prvom dijelu omogućava se dodatno povećanje troškova za budžet obrane od 1 i pol posto godišnje za naredne četiri godine, to ne ulazi u fiskalna ograničenja koja postavlja Europska unija. Tu je negdje oko 650 milijuna eura. U drugom dijelu programa EU će se zadužiti 150 milijardi eura kreditnih sredstava koja bi davala državama, države apliciraju za te programe, to važi za države EU-a. Treći dio programa je da se oslobodi dio kreditnih sredstava preko EIB-a. Ključna su sredstva i sposobnost država da povlače ta sredstva.”

“Hrvatska ide od slučaja do slučaja”

“Vidim potencijal Hrvatske jer imamo potencijale u domenu namjenske industrije, ali država se mora puno više angažirati kako bi ostvarila uvjete da ta sredstva dođu do naših kompanija. Mora se sustavno napraviti plan, ne postoji plan opremana Oružanih snaga, strategija obrane, ide se od slučaja do slučaja”, dodao je.

Analitičar je komentirao i “koaliciju voljnih”: “To je pokušaj Europe da pruži sigurnosnu garanciju ako dođe do sklapanja mira u Ukrajini. To se događa u jednom vakuumu kada Donald Trump vrši pritisak na Europu da poveća sredstava, kada prijeti da bi se mogao povući iz toga i kada je otvoreno rekao da neće sudjelovati. U Europi se stvara “koalicija voljnih” država koji smatraju da je Rusija prijetnja Europi i europskim vrijednostima. Europa bi mogla skupiti mali broj snaga za to, te snage neće ratovati u Ukrajini, ne bi išle na liniju fronta, bit će raspoređene oko ključnih komunikacijskih centara kako bi se to obranilo od napada. ”

“Gdje ćemo mi biti ovisi kako će se dva brda dogovoriti”

“Naš problem je što za predsjednika države Rusija nije prijetnja, a za premijera Rusija je prijetnja Europi i Hrvatskoj. Gdje ćemo mi biti ovisi kako će se dva brda dogovoriti. Rusija ovakva kakva je je prijetnja europskim vrijednostima, a to su vrijednosti koje mi dijelimo. Ako padne cijela Ukrajina ruske snage dolaze na 450 km od Hrvatske, od istočne Slavonije do zapadne granice Ukrajine je 450 km… Hrvatska treba biti dio toga.”

Dodao je da su izjave Zorana Milanovića politički štetne za Hrvatsku: “Naš predsjednik ide sam protiv svih, s njim se slažu jedino Fico i Orban. Izjave su nepristojne i na razini Vojislava Šešelja i to ne bih želio slušati iz usta moga predsjednika.”

