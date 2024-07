Erdogan osudio “nemoral počinjen nad kršćanskim svijetom” na otvaranju Olimpijskih igara

Podijeli :

Adem ALTAN / AFP

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je osudio "nemoral počinjen nad kršćanskim svijetom" za vrijeme održavanja ceremonije otvorenja Olimpijskih igara u Parizu te je izjavio da kani nazvati papu Franju u pogledu ove teme.

“Prvom ću prigodom nazvati Papu da s njim podijelim misao o nemoralu koji je počinjen protiv kršćanskog svijeta i protiv svih kršćana. Olimpijske igre su iskorištene kao sredstvo izopačenosti koje kvari ljudsku prirodu”, rekao je turski predsjednik na sastanku svoje stranke.

Analitičar o Erdoganovoj prijetnji Izraelu: “Riskira se sukob prve i treće vojske NATO-a”

Erdogan je najprije najavio dolazak u Pariz 26. i 27. srpnja, no potom je kazao da nije siguran hoće li ići onamo, da bi na kraju svoj nedolazak opravdao tako što je kazao da ga je na neke stvari upozorila njegova unuka.

“Macron me pozvao. Odgovorio sam mu da mogu doći, no moja me 13-godišnja unuka upozorila da ne idem, jer će ondje biti manifestacije LGBT zajednice. I usput mi je pokazala slike s Instagrama”, kazao je Erdogan.

“Možete li samo zamisliti da jedan sportski događaj, koji bi trebao ujediniti ljude, bude otvoren scenom neprijateljstva prema vrijednostima čovječanstva?”, zapitao se turski predsjednik. “U Parizu se odvijao projekt čiji je cilj bio svesti ljude na razinu nižu od životinjske.”

Ovaj islamsko-konzervativni predsjednik, koji redovito govori protiv LGBT osoba, smatra da su “korištenjem međunarodnog utjecaja Olimpijskih igara, naša najnevinija bića, naša djeca, postala mete na jedan odvratan način.”

“Sramotna scena u Parizu nije uvrijedila samo katolički i kršćanski svijet, nego i nas. Istodobno nas je i razgnjevila. Cijenimo opravdanu reakciju mađarskog premijera, gospodina Viktora Orbana“”, istaknuo je Erdogan, dodavši kako smatra da je “zapravo, potrebno da još više čelnika osudi ovaj očigledan napad na nešto sveto.”

Turski javni kanal TRT Spor prenosio je gotovo cijelu ceremoniju otvorenja Olimpijskih igara u Parizu, među kojima i scenu u kojoj je sudjelovao ‘drag queen’, što su mnogi protumačili kao ismijavanje posljednje Isusove večere s njegovim apostolima, no tu su insinuaciju organizatori demantirali.

TRT Spor je prijenos uživo prekinuo odmah nakon prikazivanja te scene, što je izazvalo proteste brojnih gledatelja na društvenim mrežama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hrvatsku do danas nisu priznale četiri zemlje, pogledajte koje Ovo je najzdraviji doručak: Idealan za mršavljenje, a gotov za samo pet minuta