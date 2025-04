Analitičar upozorava na bitan detalj. “Trump je zaboravio na jednu stvar”

Podijeli :

Ekonomski analitičar Damir Novotny komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak američke carine, koje je Donald Trump noćas uveo brojnim zemljama u svijetu, između ostalih i Europskoj uniji čija je Hrvatska članica.

“Mi smo bili navikli na liberalno tržište, globalizaciju i širenje trgovinskih odnosa. U proteklih 50 godina je to proizvelo ubrzani rast azijskih zemalja, da nije bilo takve politike u okviru WTO-a, ne bi doživjele taj rast. Ovo što smo sinoć vidjeli je namijenjeno unutarnjoj publici, ne svijetu. Trump želi dokazati da čini nešto za svoje biračko tijelo. Većina njegovog biračkog tijela je nisko obrazovana, nema vještina koje bi se uklopile u suvremenu podjelu rada. Njihove se vještine mogu kupiti u Aziji za neusporedivo nižu cijenu. Njegovi su glasači ostali bez radnih mjesta i traže rješenja, traže da se vrati proizvodnja, radna mjesta na koja su oni navikli. Manualne vještine za koje će biti dobro plaćeni. To je nemoguće očekivati u suvremenom svijest. Ovakva politika je neprovediva. To će samo izazvati unutarnje neravnoteže u SAD-u. Financijska tržišta su već reagirala, američki investitori ne vjeruju da će ovo donijeti novi zamah američke ekonomije pa su reagirala nervozno”, objašnjava.

“Kad se postave te barijere naravno da će padati potražnja i da će azijske kompanije imati gubitak. Azijska tržišta su noćas pala 4 posto“, kaže.

Čega se oslobađa Donald Trump?

“Trump traži parole za domaću publiku. Njemu domaća publika vjeruje, to je radnička klasa. Demokratska stranka koja bi trebala biti orijentirana prema biračkom tijelu, je izgubila povjerenje radničke klase i on je osvojio te niskoobrazovane ljude i oni mu vjeruju. To su učinkoviti nastupi, on okupi novinare i govori besmislice i neistine ili poluistine. Nisam mogao vjerovati da netko u 21. stoljeću može donijeti tablicu iz 18. stoljeća i da netko vjeruje u to”, govori o Trumpovom noćašnjem nastupu.

Kako će Trumpove carine utjecati na Hrvatsku?

Novotny kaže da nema deficita u odnosu SAD-a u EU-a. “Trump zaboravlja da osim roba, EU i SAD trguju i uslugama, mi te usluge kupujemo direktno plaćajući njima i tu nema nikakvih carina. EK je prije par godina odustala od poreza i carina na digitalne usluge. Sad je moguće da će reći da je dosta toga. Trump zaboravlja da njihove najveće kompanije slobodno trguju svojim uslugama u Europi i ne plaćaju nikakve poreze.”

Sve ovo moglo bi se loše odraziti ponajprije na američko tržište, smatra Novotny.

On smatra i da Trump neće uspjeti ovim potezom natjerati kompanije da proizvodnju sele u SAD. “To nije moguće. Kupovna moć potrošača u Americi je sve manja”, pojašnjava.

Trump je spomenuo i to da se u EU ne uvozi američka piletina, a Novotny kaže: “Pa ne može se uvoziti kad je loša. Ljudi gledaju kakav je proizvod, kakve kvalitete. Američki proizvođači to ne gledaju, njima je bitna cijena, a u Europi nije više toliko bitna cijena.”

Nema Rusije na popisu

Na Trumpovom popisu zemalja kojima će uvesti carine nema Rusije.

“To je politička tema. On pokušava ostvariti svoj prvi cilj, a to je zaustavljanje rata u u Ukrajini. 24 sata su davno prošla, njegov se narativ promijenio. On sad govori da se može dogovoriti s Putinom. Nije to konjska trgovina. Putin ne reagira na takav način. Njima taj trgovački cilj pregovaranja nije prihvatljiv, to nije njihova kultura”, kaže.

