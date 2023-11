Europa Ukrajini nije isporučila ni trećinu obećanog oružja, poznato i gdje je zapelo

Podijeli :

Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

U Kijevu će ovih dana pažljivo pratiti što se događa u Bruxellesu, gdje ministri obrane država članica Europske unije organiziraju sastanak na kojem će razgovarati o nastavku slanja potpore Ukrajini, piše u utorak Jutarnji list.

Prije toga će imati neformalni radni doručak s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom te s Upravljačkim odborom Europske obrambene agencije. Jer, u medije je procurila vijest kako neka od obećanja Unije da će podržati Ukrajinu oružjem i novcem nailaze na probleme.

Kremlj: “Alarmantno” je što Zelenski navodno nije znao za napad na Sjeverni tok

U prvom redu prošlogodišnje obećanje da će se Kijevu u roku od godinu dana isporučiti milijun artiljerijskih granata kao pomoć u ratu protiv Rusije, a u pitanju su i nove novčane obveze namijenjene Ukrajincima.

Anonimni visoki dužnosnik EU rekao je u petak Politicu da je do sada Ukrajini isporučeno 300.000 granata, ali to nije ni blizu brojci od milijun obećanih projektila. “Bit će vrlo teško postići cilj do sredine ožujka. To ne znači da smo odustali od zacrtanog cilja i poslat ćemo još tisuće granata, ali naši kapaciteti nisu dovoljni”, priznaju u sjedištu Europske unije.

Međutim, potrebe Ukrajine za novim zalihama streljiva sve su hitnije jer je Rusija povećala proračun za obranu za 2024., a izgleda i da je uspjela nabaviti više od milijun granata iz Sjeverne Koreje, a u isto vrijeme politički sukobi u Washingtonu izazivaju smanjenje američke vojne podrške Kijevu.

Također, objektivni je problem to što se države članice Europske unije suočavaju s nedostatkom eksploziva i baruta. A bez te dvije komponente nije moguće u kratkom roku povećati proizvodnju, zbog čega je ugrožen plan opskrbe Ukrajine s obećanih milijun granata.

U mnogim zemljama NATO-a zalihe granata brzo su se iscrpile, sadašnja proizvodnja očito nije dovoljna za pokrivanje nastalog deficita, a još manje za zadovoljenje rastućih zahtjeva Oružanih snaga Ukrajine, piše novinar Jutarnjeg lista Robert Bajruši.

