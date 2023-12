Financijska pomoć Amerike Ukrajini neizvjesna, Zelenski: “Ovo su igre moći…”

Podijeli :

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u srijedu Ukrajincima rekao da će Kijev poraziti Rusiju i "unatoč svemu" postići pravedni mir dok je nastavak ključne američke vojne i financijske pomoći neizvjestan.

Zelenski je svoju poruku prenio neuobičajenim ranojutarnjim videom u kojem hoda kroz Kijev prema spomeniku palih ukrajinskih boraca, na dan kada zemlja obilježava svoje oružane snage.

“Bilo je teško, no izdržali smo”, rekao je Zelenski, koji se snimio mobitelom dok je od svog ureda hodao prema spomeniku u središtu glavnog grada.

“Sada nije lako, no krećemo se. Neovisno o tome koliko je teško, dospjet ćemo dotamo. Do naših granica, do našeg naroda. Do našeg mira. Pravednog mira. Unatoč svemu”.

Njegove se riječi vjerojatno odnose na neizvjesnost glede budućnosti 60 milijardi dolara vrijednog paketa pomoći o kojem se tjednima neuspješno raspravlja u američkom Kongresu.

Stanovnici na ulicama Kijeva su rekli da su zabrinuti i da su već osjetili posljedice odgode zapadne vojne pomoći.

“Bojim se da ako Ukrajina ostane bez pomoći, da će se rat odužiti sve više i više te da će biti teško reći kada bi mogao završiti”, rekla je za Reuters TV Olha Starostenko, 33-godišnja ekonomistica.

“Moj je prijatelj nedavno poginuo u borbama. Potrebna nam je pomoć što je prije moguće, svaki dan odgode znači gubitak ljudskih života”, rekao je 51-godišnji Timur Duško.

“Ovo što traje su igre moći… No uvjeren sam da ćemo dobiti pomoć”, dodao je.

Kijev u velikoj mjeri ovisi o pomoći svojih zapadnih saveznika u borbi protiv znatno veće ruske vojske u najvećem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata, koji je sada u svom 22. mjesecu.

Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrija Jermak je u utorak rekao da je odgoda američke pomoći stvorila “veliki rizik” od toga da bi Ukrajina mogla izgubiti rat, što je jedna od najpesimističnijih procjena nekog višeg ukrajinskog dužnosnika dosad.

Moskva kontrolira oko 17.5 posto ukrajinskog teritorija, a ukrajinske snage se sada suočavaju s novom ruskom ofenzivom na istočnoj bojišnici, pri čemu se osobito žestoke borbe vode oko gradova Avdiivke i Mariinke.

