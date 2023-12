Načelnik općine Jelsa poslao poruku Troskotu: “Pozivam ga da bude frajer i glasa za skidanje imuniteta”

Podijeli :

Načelnik Općine Jelsa Nikša Peronja (SDP), gostovao je u N1 studiju kod Igora Bobića gdje je komentirao izjavu saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota koji je rekao da je vila šefa HEP-a Frane Barbarića na otoku Hvaru, osim što je ilegalna, izgrađena novcem hrvatskih građana.

Podsjetimo, Troskot tvrdi da je Barbarić kroz donacije i sponzorstva financirao općinu Jelsa, a načelnik Peronja potom financirao dokumentaciju HEP-ovom kooperantu Metkioru Ćurinu za kabliranje, spuštanje kablova u malu uvalu s tek nekoliko kuća, koji je kao protuuslugu Barbariću izgradio vilu.

Peronja kaže da ne može ništa drugo reći nego da su to teške insinuacije i lupetanja. “Jedan saborski zastupnik bi ipak trebao imati malo odgovornosti. Općina Jelsa i ja nemamo veze s tim. Mi smo zbog bespravne gradnje zatražili da se vila čim prije ukloni, no mi ne izdajemo građevinske dozvole. To su teške insinuacije”, rekao je.

“Mi kao Općina guramo na istočnoj obali Hvara vodovod jer kompletan istočni dio otoka nema vodu u 2023. godini. To su uvale u kojima ljudi nemaju ni struju”, dodao je.

“Barbarićeva kuća je jedina u uvali i on spominje da je njegov otac još tražio priključke. No ovu elektrifikaciju je zatražilo nekoliko kuća i mi moramo povezati tih 30 uvala i moramo ih iskablirati. Troskot koristi izraz Ćurinova uvala, a tamo postoji 30 kuća. To nije fer”, naveo je.

Tvrdi da Općina Jelsa nije dobila donacije od HEP-a. “Barbarić nije dobio niti je mogao dobiti ikakve donacije od Općine. Troskot je još proljetos lupetao da smo mi radili s tvrtkom Ćurine. Ako je dobio posao s HEP-om kao izvođač, dobio ih je valjda na nekakvim natječajima”, ustvrdio je i dodao da ne ne poznaje Barbarića.

“Mi smo Troskota i tužili jer nema nikakve veze Općina Jelsa i HEP i uputili smo zahtjev za skidanje njegovog imuniteta i pozivam ga da bude frajer i da glasa za to skidanje imuniteta. To neće proći bez odgovornosti jer je sramotno da netko s pozicije saborskog zastupnika tako lupeta. Ako mu ne skinu imunitet tužit ćemo ga kasnije”, otkrio je.

