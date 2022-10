Ukrajinska je vojska oslobodila Davidov Brid, važno selo u Hersonskoj oblasti, što je ruske snage prisililo na novo ubrzano povlačenje, piše BBC.

Rusija još uvijek kontrolira grad Herson, glavni grad oblasti, na jugu. U proteklih 48 sati ukrajinske snage su se pogurale prema jugu duž zapadne obale rijeke Dnjepar, a ruske jedinice su sada bile prisiljene povući se i iz nekoliko naselja na sjeveru regije Herson.

A timelapse of the development of Ukraine's counter-offensive in Kherson Oblast over the past 5 days. pic.twitter.com/HBMjlrTK4F

I Institut za rat je objavio da su ukrajinske snage nastavile ostvarivati ​​značajne uspjehe u Hersonskoj oblasti, dok su istovremeno nastavile napredovanje u Harkivskoj i Luhanskoj oblasti.

“Ukrajinske snage su oslobodile nekoliko naselja na istočnoj obali rijeke Inhulec duž autoceste T2207, prisilivši ruske snage da se povuku prema jugu prema Hersonu. Ukrajinske snage također su nastavile napredovati na jugu duž rijeke Dnjepar i autoceste T0403, tjerajući Ruse južno od granice oblasti Herson-Dnjepropetrovsk prema području Berislav.

#Ukrainian forces continued to make significant gains in #Kherson Oblast while continuing advances in #Kharkiv and #Luhansk oblasts. #Putin’s partial mobilization is having more significant short-term impacts on #Russian politics than the war.https://t.co/XhDg1W5KBb pic.twitter.com/2hoAT1yNKy