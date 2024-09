Trump obećao da će deportirati Haićane iz grada u Ohiju, oglasio se gradonačelnik

Podijeli :

Kevin Dietsch / GETTY IMAGES via AFP

Američki republikanski predsjednički kandidat Donald Trump obećao je u petak da će provesti masovne deportacije haićanskih imigranata iz grada Springfielda u Ohiju, iako je većina njih legalno u Sjedinjenim Državama.

Grad se danima nalazi na društvenim medijima nakon što su se desničarski agitatori uhvatili za lažne tvrdnje da došljaci s Haitija jedu kućne ljubimce.

Nije ponovio već legendarnu izmišljotinu

“Provest ćemo velike deportacije u Springfieldu, Ohio”, rekao je Donald Trump na konferenciji za novinare u svom golf resortu u blizini Los Angelesa. Većina od 15.000 Haićana u Springfieldu tamo je legalno. Trumpovo dugogodišnje obećanje da će provesti masovne deportacije obično se odnosi na one koji su ilegalno u zemlji.

Trump nije ponovio tvrdnju koju je iznio tijekom predsjedničke debate u utorak s demokratkinjom Kamalom Harris da imigranti jedu pse i mačke, primjedbe koje su se naširoko ismijavale.

Dvije osnovne škole su evakuirane, a jedna srednja škola u Springfieldu zatvorena je u petak nakon što su drugi dan zaredom upućene anonimne prijetnje bombom, prema ABC Newsu.

U Bijeloj kući predsjednik Joe Biden pozvao je na prestanak napada na haićansku zajednicu.

“To je jednostavno pogrešno. Tome nema mjesta u Americi. Ovo mora prestati – to što on radi. To mora prestati”, rekao je Biden.

Bidenova administracija je u lipnju proširila Privremeni zaštićeni status na stotine tisuća Haićana u Sjedinjenim Državama, desetljećima star program koji štiti legalne imigrante od deportacije i daje im radne dozvole. Ratovi bandi na Haitiju raselili su više od pola milijuna ljudi, a gotovo pet milijuna suočava se s nedostatkom hrane.

“Vidite taj nered?”

Trump je naveo napetosti u Springfieldu kao još jedan primjer potrebe za tvrdokornom imigracijskom politikom. Priljev Haićana potaknuo je gospodarstvo, ali je također opteretio socijalne službe.

“Ljut sam zbog ilegalnih migranata s Haitija koji preuzimaju Springfield, Ohio. Vidite taj nered, zar ne?” rekao je Trump na skupu u Las Vegasu kasnije u petak.

“Ljut sam što mlade američke djevojke siluju i ubijaju divlji strani kriminalci koji vrlo lako, ali vrlo ilegalno dolaze u našu zemlju”, dodao je kasnije u svom govoru.

Čelnici haićanske zajednice diljem Sjedinjenih Država rekli su da bi izjave republikanskog kandidata mogle ugroziti živote i dodatno raspiriti napetosti u Springfieldu.

“Trebamo pomoć, a ne mržnju”, rekao je gradonačelnik Springfielda Rob Rue za ABC News.

Gradske vlasti kažu da nisu primile nikakva vjerodostojna izvješća da je itko jeo kućne ljubimce.

