Haidar Diab: Opasna je ratna propaganda. Sjetite se Domovinskog rata.

O situaciji na Bliskom istoku u Novom danu je govori novinar, ratni reporter i analitičar podrijedlom iz Libanona, Hassan Haidar Diab.

Prema posljednjim procjenama, u sukobu Izraela i Hamasa dosad je ubijeno ukupno više od 8800 ljudi s obje strane. 1400 mrtvih na izraelskoj strani, a prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali ubijeno je 7.436 Palestinaca, a ranjeno gotovo 19.000.

Komentirao je najprije UN-ovu rezoluciju. “Rekao bih da ovdje nije bitna politika, idemo spasiti ljude, ima tu dva i pol milijuna ljudi koji su izloženi nevjerojatnom pritisku. Pogledajte snimke umiranja, nema interneta, nema hrane. Međunarodne organizacije procjenjuju da je više od tisuću ljudi pod ruševinama. Hajdemo gledati na čovjeka. Kad je bio rat u Hrvatskoj, bio sam u jednoj ekspediciji diljem arapskog, islamskog svijeta. Medijska kampanja je tada bila da se JNA borila protiv hrvatskog terorizma. Pod tom krinkom sravnili su Vukovar sa zemljom. Pod istim opravdanjem pobili su ljude u Srebrenici. Prošao sam ratišta svijeta, ali ovo što sad pratimo je užas.”

Ako nema interneta ni komunikacije novinari iz Gaze ne mogu izvještavati

Haidar Diab osvrnuo se na posljednje podatke – više od 8.800 mrtvih s obje strane. “Pojas Gaze želi se isprazniti od Palestinaca. Ponuđeni su im prije kampovi, ali su odbili. Rekli su im da odu sa sjevera prema jugu i nastavili su bombardirati. Napad Hamasa je bio strašan, nije se smio dogoditi, to nema veze s osvetom, to su nedužni ljudi.”

“Sad je Izrael u kopnenoj akciji. Kako uništiti Hamas? 21 dan sve raspoloživo su koristili, bačeno je na pojas Gaze municije u razmjerima atomske bombe na Hirošimu. Ne vidim učinak. Infrastruktura Hamasa možda je poljuljana, ali nije uništena. Hamas je među Palestincima. U svakoj kući može biti poneki pripadnik Hamasa.

Zašto je nestao internet? Zašto nema komunikacije? Bojim se ratne propagande. Izraelci su jučer rekli novinarima da ne garantiraju za njihov život. Važna je zaštita novinara. U pojasu Gaze je ubijeno 20 novinara. Ljudi ne mogu više imati realnu sliku ako se ne izvještava. Zašto se ne vjeruje brojevima mrtvih? Ministar zdravstva Gaze poslao je Bidenu popis ubijenih ljudi, djece s imenima prezimenima i datumima rođenja. Novinarski bi trebali biti objektivni. Da li je i stotinu ljudi mrtvih gore ili dolje ili čak tisuću, ne umanjuje humanitarnu katastrofu.”

“Mislim da do smirivanja situacije može doći ako Biden nazove Netanyahua i kaže mu dosta. Do se to ne dogodi, nikakve međunarodne organizacije ni udruge ne mogu pomoći. Svaki dan rata je opasnost od nove eksalacije. Tenzije rastu svaki dan. Mala nova iskra može zapaliti Bliski istok. Mislim da je za Bliski Istok najbolji put dogovoriti dvije pravedne države. To se nije uspjelo 75 godina. Trajat će još 75 godina sukob, ratu neće biti kraja.”

