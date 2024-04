Hakeri žele osvetiti Navaljnog, ukrali su važne podatke iz ruskog zatvora

Podijeli :

Nekoliko sati nakon smrti ruskog oporbenog lidera Alekseja Navaljnog prije gotovo dva mjeseca u ruskom zatvoru, skupina hakera krenula je u potragu za osvetom.

Koristeći pristup računalnoj mreži povezanoj s ruskim zatvorskim sustavom, hakeri su postavili fotografiju Navaljnog i njegove supruge Julije na web stranicu zatvora i stavili poruku “Živio Aleksej Navaljni!”.

I dok je to manji problem za zatvor i ruske vlasti, činjenica da su navodno ukrali bazu podataka koja sadrži informacije o stotinama tisuća ruskih zatvorenika te njihovim rođacima i kontaktima, uključujući, tvrde hakeri, podatke o zatvorenicima u arktičkoj kaznenoj koloniji u kojoj je Navaljni preminuo 16. veljače, prenosi CNN.

Hakeri, koje čine ruski iseljenici i Ukrajinci, dijele te podatke, uključujući telefonske brojeve i e-mail adrese zatvorenika i njihovih rođaka “u nadi da ih netko može kontaktirati i pomoći razumjeti što se dogodilo Navaljnom.”

Osim toga, hakeri su iskoristili pristup online trgovini ruskog zatvorskog sustava, gdje članovi obitelji kupuju hranu za zatvorenike, kako bi promijenili cijene proizvoda poput rezanaca i konzervirane govedine na svega jednu rublju, što je otprilike jedan cent. Inače im je cijena oko jednog eura.

Administratoru internetske zatvorske trgovine trebalo je nekoliko sati da to primijeti, no tad je već mnogo ljudi kupilo sve te proizvode za praktički ništa. Konkretnije, prošla su tri dana prije nego što je IT osoblje u zatvorskoj trgovini uspjelo onemogućiti hakerski napad.

Akteri ovog čina tvrde da baza sadrži podatke o oko 800.000 zatvorenika te njihovim rođacima i kontaktima. No, neki unosi su dvostruki pa nije riječ o toliko različitih ljudi, što ne mijenja činjenicu da se radi o njih nekoliko stotina tisuća.

Internetska zatvorska trgovina u koju su hakeri provalili u vlasništvu je ruske države i službeno je poznata kao JSC Kaluzhskoe, koji opslužuje 34 regije u Rusiji.

Također, hakeri su upozorili administratore internetske zatvorske trgovine, upozoravajući ih da ne uklanjaju poruke u korist Navaljnog. Kad su to odbili, hakeri su uzvratili uništavanjem jednog od servera i time načinili dodatne probleme sustavu.

Ovo nije prvi napad otkako traje rat u Ukrajini, ali prvi je zbog smrti Navaljnog. A, kako tvrde hakeri za CNN, nije posljednji…

