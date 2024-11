Kremlj: Putin je spreman na razgovor s Trumpom, ali ne odustaje od svojih zahtjeva

Podijeli :

Alexander NEMENOV / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je s novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarati o Ukrajini, no to ne znači da je spreman promijeniti zahtjeve Moskve, objavio je Kremlj u petak.

Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov odgovorio je to na pitanje znači li spremnost njegovog šefa da razgovara s Trumpom da je i voljan promijeniti te zahtjeve. Putin je dan ranije na skupu Valdaj rekao da je otvoren za razgovore s republikancem koji je u utorak pobijedio na predsjedničkim izborima.

“Predsjednik nije nikad rekao da se mijenjaju ciljevi specijalne vojne operacije. Upravo suprotno, više je puta ponovio da ostaju isti”, rekao je Peskov.

“Sve se to odnosi na sigurnosne interese naše zemlje, sigurnosne interese ruskog naroda koji ovdje živi. Stoga nema razgovora o promjenama”.

Putin je te zahtjeve iznio 14. lipnja: Ukrajina mora odustati od ambicije članstva u NATO-u i povući sve vojnike s teritorija četiriju ukrajinskih regija koje Rusija sad smatra svojima.

Ukrajina ih je odbacila, proglasivši ih praktički kapitulacijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski s druge je strane predstavio svoj “plan pobjede” koji zahtijeva dodatnu vojnu pomoć zapada.

Trump je tijekom predsjedničke kampanje kritizirao razinu američke vojne i financijske pomoći Kijevu i tvrdio da će zaustaviti taj rat unutar 24 sata, ne otkrivši kako.

Zelenski je čestitao republikancu na izbornoj pobjedi, no naglasio da ne zna kako će to Amerikanci brzo zaustaviti sukob.

“Ako će to biti samo brzo, to znači gubitke za Ukrajinu. Jednostavno ne shvaćam kako se još to može postići na bilo koji drugi način. Možda ne znamo ili ne vidimo nešto”, rekao je u četvrtak.

Putin je čestitao Trumpu u četvrtak, hvaleći ga zbog hrabrosti nakon atentata u srpnju. Poručio je da je Moskva spremna na dijalog s novim predsjednikom te da su njegove izjave o kraju rata vrijedne pozornosti.

Trump je za NBC rekao da nije razgovarao s Putinom od izborne pobjede no da misli da će “razgovarati”.

Peskov je na upit o potencijalnom telefonskom razgovoru dvojice čelnika rekao da nema još konkretnog plana po tom pitanju te da je prerano govoriti o poboljšanju odnosa SAD-a i Rusije.

No Putin je više puta jasno dao do znanja da je otvoren za dijalog, naglasio je Peskov.

Putin je zadnji put razgovarao s Bidenom u veljači 2022., nekoliko dana prije početka agresije na Ukrajinu, kad su ga Amerikanci upozorili na brz i žestok odgovor zapada ako provede napad.

Kremlj je prošli tjedan odbacio izvješća da su Trump i Putin od 2021. razgovarali najmanje sedam puta, što je napisao američki novinar Bob Woodward, slavan po otkrivanju afere Watergate, u svojoj knjizi “Rat”.

