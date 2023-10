Hrvatska novinarka u Izraelu upozorava: “Prijeti opasnost od eskalacije van granica Izraela”

Podijeli :

Raste broj žrtava u krvavim sukobima na Bliskom istoku. Iz smjera Gaze i sinoć su se ispaljivali projektili prema Izraelu, a kao odgovor na jučerašnji napad, izraelske snage žestoko raketiraju Pojas Gaze. Obje strane broje stotine poginulih i tisuće ozljeđenih. O stanju u Izraelu, u N1 Newsnightu je govorila Aurelija Rosenzweig, hrvatska novinarka koja živi u Izraelu.

“U Jeruzalemu je poprilično mirno”, kazala je dodajući da je danas došlo do uzbune i raketiranja, no ništa nije palo na sam grad.

Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana 180 hrvatskih državljana trebalo bi napustiti Izrael

Hamas je izdao jezivo upozorenje: poručili su da će pogubiti po jednog izraelskog zarobljenika za svaku novu civilnu kuću koja bude bombardiranja bez upozorenja te su rekli kako će pogubljenja prenositi uživo. Na pitanje je li to objavljeno u izraelskim medijima, odgovara: “Je. To je objavilo vojno krilo Hamasa. Oni tvrde da imaju 130 taoca, međutim izraelska strana ne zna koliko su te brojke točne. To je velika brojka i daje im veliku pregovaračku moć. Ako zaista imaju toliko taoca koliko kažu da imaju, onda imaju vrlo jaku poziciju za pregovore oko bilo čega s Izraelom. S druge strane, Izrael je jako ranjen. Ovo je najveći napad od Jomkipurskog rata.”

“Krenuli su napadi na sjeveru, a oglasila se i Rusija UN-u da traži hitne prekide sukoba. Meni se čini da je to zato što se boji da bi Izrael mogao napadati ruske pozicije u Siriji, na što Rusija ne bi mogla uzvratiti jer nemaju dovoljno jaku avijaciju da mogu letjeti u Siriju. Opasnost je da bi to sve moglo eskalirati preko granice Izraela”, dodala je.

Izrael operacije u Gazi naziva “košenje travnjaka”. Evo što to znači

Rosezweig smatra da ljudi ne očajavaju zbog velikog broja ljudi koje je Hamas oteo, već su ljuti i željni osvete: “Poziva se na to da se cijela Gaza sravni sa zemljom. Politički vođe prijete da će odmazda biti strašna. To naravno nije dobro za ljude koji nisu ništa krivi. Civili u Pojasu Gaze su ostali bez struje i hrane, a izraelske vlasti su rekle da će im zatvoriti protok energenata. Na kraju će patiti oni koji su najmanje krivi, a to su civili na obje strane”, kazala je.

Trenutno ne vidi potrebu za vraćanjem u Hrvatsku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.