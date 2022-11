Institut za proučavanje rata: Ukrajinci će pojačati tempo, čekaju jednu stvar

Podijeli :

Institut za proučavanje rata ISW analizira usporavanje tempa ratnih operacija na ukrajinskim bojištima.

“Ukupni tempo operacija duž prve crte bojišnice usporen je posljednjih dana zbog pogoršanih vremenskih uvjeta. No vjerojatno će se opet pojačati idućih tjedana kako temperature budu padale i dođe do zamrzavanja tla. I ukrajinsko i rusko izvješćivanje s kritičnih područja na prvoj liniji diljem istočne i južne Ukrajine, uključujući Svatove, Bakhmut i Vuhledar, ukazuje na to da su operacije na objema stranama trenutno zaustavljene zbog jake kiše i blata. Idući će tjedan doći do oštrog pada temperatura što će vjerojatno zalediti tlo i omogućiti bolju mobilnost za obje strane”, navodi ISW, prenosi Novi list.

Njihovi analitičari očekuju da će tempo ratnih operacija biti značajno povećan za vikend 3. i 4. prosinca i u tjednu iza toga.

Nije jasno planira li bilo koja strana u ovom trenutku neku veću ofenzivnu operaciju, ali sigurno je da više neće biti meteoroloških čimbenika koji su im to onemogućavali”, stoji u analizi.

Institut se opet bavi i prisilnom deportacijom u Rusiju djece s okupiranih ukrajinskih područja.

“Ruska okupacijska uprava u Luganskoj oblasti provela je liječnički pregled 15.000 djece u dobi od dvije do 17 godina i otkrila da čak 70 posto njih treba posebnu medicinsku skrb koja zahtijeva njihova prebacivanje u Rusiju na liječenje. Centar otpora izjavio je da ruski dužnosnici ovim shemama žele namamiti cijele obitelji u Rusiju i spriječiti njihov povratak”, piše u izvješću.

Rusija nastoji umanjiti utjecaj Prigožina

ISW piše i kako ruski dužnosnici nastoje malo umanjiti rastući utjecaj šefa Wagner grupe Jevgenija Prigožina i to na način promicanja nekih drugih paralelnih vojnih struktura.

“Ukrajinska glavna obavještajna uprava (GUR) izvijestila je 26. studenoga da su ruski dužnosnici imenovali prokremaljskog poduzetnika Armena Sarkisyana, povezanog s Viktorom Janukovičem, za novog upravitelja zatvora na teritorijima pod ruskom okupacijom u Ukrajini i da Sarkisyan namjerava koristiti ulogu u stvaranju nove privatne vojne tvrtke. GUR je izvijestio da Sarkisyan želi stvoriti novu privatnu vojsku na novačenju zatvorenika te da sve sponzorira rusko-armenski biznismen Samvel Karapetyan. Sarkisyanovo stvaranje nove privatne vojne strukture pokušaj je stvaranja protuteže Prigožinovom de facto monopolu”.

Današnje izvješće ISW zaključuje tvrdnjom da Rusi u Ukrajini u zadnje vrijeme koriste zastarjele krstareće projektile Kh-55, s kojih su skinute nuklearne vojeve glave.

“Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva sugeriralo je da ruske snage vjerojatno lansiraju inertne projektile kao mamce za odvraćanje ukrajinske protuzračne obrane. To su već ranije potvrdili i ukrajinski dužnosnici. Sve to pokazuje da je ruska vojska značajno iscrpila svoj arsenal visokopreciznih projektila”.