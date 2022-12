Institut za rat otkrio ključni dio ukrajinskog vojnog plana

Institut za proučavanje rata (ISW) je objavio novo izvješće o stanju na ukrajinskom ratištu u kojem kao ključni dio ukrajinskog vojnog plana navode uzastopno provođenje ofenzive.

U fokusu izvješća su planovi ukrajinskih snaga da nastave ofenzivne operacije tijekom nadolazeće zime kako bi iskoristile nedavne uspjehe i spriječile ruske snage da ponovno preuzmu inicijativu na bojnom polju.

ISW ističe izjavu glasnogovornika Istočne skupine ukrajinskih oružanih snaga Serhij Čerevatij koji je 4. prosinca kazao da smrznuto tlo omogućuje napredovanje teškim vozilima na kotačima i gusjenicama te da ukrajinske snage pripremaju takva vozila za zimske operacije. Dodaju i da je Červatij izjavio da su mobilizirani novaci loše obučeni, kao i da su novaci Wagnerove grupe, koji su regrutirani među ruskim zarobljenicima, nespremni za borbu zimi.

“Sposobnost Ukrajine da održi vojnu inicijativu i nastavi zamah svojih trenutačnih operativnih uspjeha ovisi o nastavku provođenja uzastopnih operacija ukrajinskih snaga tijekom zime 2022.-2023.”, poručuju iz Instituta za rat te dodaju da će vremenski uvjeti zime vjerojatno diktirati daljnji razvoj i operativni ukrajinski uspjeh.

“Sukcesivne operacije ključni su dio dizajna ukrajinske vojne strategije. Niz uzastopnih ukrajinskih protuofenzivnih operacija u Harkivskoj i Hersonskoj oblasti pokazuje izvanrednu vještinu operativnog planiranja ukrajinske vojske i poznavanje prednosti sovjetskog operativnog umijeća”, stoji u izvješću.

