Institut za rat: Putin priprema veliku stratešku akciju, mijenja pristup ratu

Kremlj želi "provesti odlučnu akciju u sljedećih šest mjeseci" kako bi povratio prevlast u Ukrajini nakon niza neuspjeha i uspješnih ukrajinskih protuofenziva, izvijestio je Institut za proučavanje rata u svom najnovijem ažuriranju.

“Rusija nije uspjela postići većinu svojih glavnih ciljeva u Ukrajini od početka svoje invazije u veljači prošle godine. Ruske snage nisu uspjele zauzeti Kijev u prvim danima invazije, kao ni cijelu Luhansku i Donjecku oblast. Ukrajinske snage oslobodile su više od 50% teritorija koji je okupirala Rusija od veljače, uključujući Herson, jedini regionalni glavni grad koji je Rusija uspjela zauzeti.

Ruska kampanja ciljanja ukrajinske kritične infrastrukture zimi u nastojanju da demoralizira Ukrajince također je bila neuspješna. Unatoč tome, Vladimir Putin i dužnosnici Kremlja ponovili su da nisu odustali od svojih ciljeva”, piše ISW. Prema ISW-u, iako Putin nije promijenio svoje ciljeve, “pojavljuju se dokazi da on mijenja temeljne aspekte ruskog pristupa ratu”.

NEW: Tonight's abbreviated campaign assessment from ISW and @criticalthreats focuses on #Russia’s likely preparation to conduct a decisive strategic action in 2023 intended to end #Ukraine’s string of operational successes and regain the initiative. https://t.co/6Dy4JodEN2 pic.twitter.com/zfNNSHh7IO