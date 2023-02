Institut za rat (ISW) objavio je svoje najnovije izvješće o ratu u Ukrajini.

“Ruske snage ponovno su preuzele inicijativu u Ukrajini i započele svoju sljedeću veliku ofenzivu u Luhanskoj oblasti. Tempo ruskih operacija duž linije Svatove-Kreminna u zapadnoj oblasti Luhansk značajno se povećao tijekom prošlog tjedna, a ruski izvori naširoko izvještavaju da konvencionalne ruske trupe napadaju ukrajinske obrambene linije i neznatno napreduju duž granice Harkovsko-Luhanske oblasti, posebno sjeverozapadno od Svatova u blizini Kupjanska i zapadno od Kreminne, navoi Institut za rat u najnovijem izvješću.

NEW: Russian forces have regained the initiative in #Ukraine and have begun their next major offensive in #Luhansk Oblast. 🧵(1/8)https://t.co/RJk789ogNT pic.twitter.com/imKBU7d5Rq