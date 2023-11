Podijeli :

Gost N1 Studija uživo bio je vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević koji je komentirao stanje na na Bliskom istoku.

Izraelska vojska je izvijestila da u nedjelju navečer izvodi intenzivne zračne udare u Pojasu Gaze koji će se nastaviti idućih dana, dodajući da je taj palestinski teritorij prepolovljen. Mnogi se pitaju hoće li se Izraelu obiti o glavu to što se postavljaju ovako tvrdokorno, dok s različitih strana postoje zahtjevi da se predahne s borbama kako bi se spasili civili.

Kovačević smatra da će im takav pristup definitivno dugoročno naštetiti, kao i prijašnje akcije kada su se ponašali na isti način: “Izrael je država koja najupornije ignorira mnogobrojne rezolucije UN-a.”

Izrael: Gaza je prepolovljena

“S obzirom na dosadašnju praksu izraelskih odmazdi za terorističke napade, možemo predvidjeti da neće stati dok žrtava na palestinskoj strani ne bude barem deset puta više nego na izraelskoj i dok cjelokupna infrastruktura u Gazi ne bude uništena”, ističe Kovačević.

“Izrael ima međunarodne obveze koje ne poštuje, a to je ponajprije obveza o uspostavi dvaju država. Kad god ponestane razloga na koje se Izrael može pozivati kako bi objasnio opstrukciju realizacije rezolucije 181, pojavi se neki teroristički napad”, kazao je.

Blinkenova turneja unaprijed osuđena na neuspjeh

“Iznenađuje nespremnost američke strane da oštriji prigovor iznese Izraelu. Turneja državnog tajnika Blinkena je unaprijed osuđena na neuspjeh jer on uvjerava arapske strane i Tursku da je ispravno dopustiti očiti masakr Palestinaca”, kazao je dodajući: “Ono na čemu Blinken inzistira je to da svi s kojima je razgovarao očekuju američko vodstvo, ali to što oni iskazuju interes da Amerika napokon pravedno povede je ujedno iskazivanje nezadovoljstva dosadašnjim američkim vodstvom… A znamo da je glavna pozicija Rusije u vezi s ovom akutnom krizom takva da je do krize došlo upravo zbog toga što je Amerika monpolizirala mirovni proces i isključila Rusiju, UN i Europsku uniju.”

Blinken opet u Izraelu, tražit će pauzu: “Pogodi me kad vidim dijete pod ruševinama”

Može li onda u ovom trenutku SAD biti zemlja koja će zaustaviti krvoproliće i pokušati napraviti okvir pregovora?

Kovačević ističe da je SAD akter koji trenutno ne želi zaustaviti krvoproliće, pod izlikom da bi prekid vatre zapravo značio predah za Hamas.

“Državni tajnik Blinken sada ne govori o prekidu vatre, već o humanitarnoj pauzi, što znači da su možda ipak uspjeli umilostiviti Netanyahua da dopusti barem minimalnu dopremu humanitarne pomoći”, kazao je.

“U Bidenovoj administraciji dolazi do pukotina. Visoko rangirani službenici napuštaju položaje jer su zgroženi politikom jednostranog podupiranja očitog masovnog zločina”, dodao je.

