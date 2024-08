Izraelci očekuju protunapade: “Ne bojimo se Irana, već svoje vlade”

Podijeli :

AFP PHOTO / Handout / Israeli Army

Situacija u Izraelu je napeta: „Ozbiljno shvaćamo priopćenja i izjave naših neprijatelja. Zato smo u najvišem stupnju pripravnosti, i po pitanju napada ali i obrane”, naglasio je glasnogovornik IDF-a. To bi trebala biti osveta za likvidaciju dvojice lidera Hamasa i Hezbolaha u Teheranu i Bejrutu.

“Pripravnost na napad i na obranu”

Nakon ubojstva visokorangiranih čelnika Hamasa i Hezbolaha, Ismaila Hanije u Teheranu i Fuada Šukra u Bejrutu, Iran i šijitska milicija Hezbolah iz Libanona zaprijetili su protunapadom na Izrael, zemlju koju smatraju odgovornom za dvostruku likvidaciju.

Daniel Hagari, glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), u ponedjeljak navečer je rekao da vojska za sada nije izdala službene upute za pojačanje sigurnosnih mjera među stanovništvom.

„Ozbiljno shvaćamo priopćenja i izjave naših neprijatelja. Zato smo u najvišem stupnju pripravnosti, i po pitanju napada ali i obrane”, naglasio je Hagari.

Zbog prijeteće reakcije Irana u cijelom je Izraelu porasla nervoza, posebice među stanovnicima na sjeveru te zemlje koji strahuju od mogućeg proširenja aktualnog konflikta.

Građani na sjeveru Izraela već mjesecima žive s posljedicama rata koji u Pojasu Gaze vode Izrael i Hamas.

Strah na sjeveru Izraela

Nakon masakra 7. listopada prošle godine i početka rata u Pojasu Gaze, libanonska šijitska milicija Hezbolah je napala sjever Izraela raketama i dronovima. Od početka rata prije deset mjeseci više od 60.000 Izraelaca je evakuirano iz njihovih domova na sjeveru zemlje.

Bat-Chen Rozner sa svojom obitelji živi na području Golanske visoravni, koju je Izrael zauzeo i anektirao prije nešto više od 40 godina. Njihov dom se nalazi samo nekoliko kilometara od granice s Libanonom i Sirijom. Ona kaže da trenutne napetosti s Iranom kod nje samo dodatno povećavaju razinu stresa kojemu je ionako izložena. “Mi smo već neko vrijeme pripremili na to”, kaže Rozner za DW.

Situaciju pozorno prate i Izraelci na jugu zemlje. Oshra Lerer-Shaib iz Ašdoda, grada na izraelskoj obali koji se nalazi 35 kilometara sjevernije od Pojasa Gaze, kaže da njezina obitelj od Hamasovog napada prošle godine živi u izvanrednom stanju.

“Od 7. listopada je naše sklonište opremljeno hranom i vodom, za slučaj da tamo moramo ostati tri-četiri dana.”

“Izrael nesposoban zaštititi vlastite građane”

Lerer-Shaib nam kaže da ljude ne zabrinjava najviše strah od iranskog napada, već osjećaj da bi možda mogli biti prepušteni sami sebi:

“Ranije sam imala osjećaj da bi, ako budem oteta, moja zemlja učinila sve što je u njezinoj moći da me oslobodi”, kaže ona. No, nakon događaja s početka listopada prošle godine te zbog nesposobnosti Izraela da zaštiti svoje vlastite građane, to više nije slučaj, napominje: “Razlog našeg straha nije Iran, već je to izraelska vlada te infrastruktura u zemlji koja više ne funkcionira na pravi način”, kritizira Lerer-Shaib.

U napadu islamskog Hamasa na jugu Izraela je ubijeno 1.198 osoba, a 250 ih je oteto i prebačeno u Pojas Gaze. 111 talaca se i dalje nalazi na tom području, a 39 ih je, po navodima IDF-a, već mrtvo.

U prošlosti je Hezbolah u više navrata prijetio da će napasti izraelsku infrastrukturu, primjerice luku u Haifi ili kemijske tvornice u tom gradu na sjeveru Izraela.

U razgovoru za DW o tome kakva atmosfera vlada na ulicama Ašdoda, Lerer-Shaib kaže da se može osjetiti da se nešto promijenilo: “Ljudi sada uglavnom ostaju kod kuće. Ulice su prazne. Prilično je tužno.”

Spremni za neplanirane događaje

Bat-Chen Rozner s okupirane Golanske visoravni kaže da njezina obitelj za slučaj napada nije organizirala samo generator za struju, namirnice i vodu – već da su spremni i kratkoročno napustiti svoj dom ako to bude bilo potrebno.

Te pripreme nisu vezane samo uz aktualnu situaciju. U tom kraju su ljudi stalno spremni na neplanirane događaje, napominje ona: „Kada bih svaki put kada bude neke konkretne opasnosti morala vršiti posebne pripreme, bankrotirala bih“, kaže Rozner u sarkastičnom tonu.

