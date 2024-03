Zapovjednik britanskih oružanih snaga objasnio zašto Putin doista ne želi konflikt s NATO-om

Podijeli :

Delil SOULEIMAN / AFP / ilustracija

Čelnik britanskih oružanih snaga, admiral sir Tony Radakin vjeruje da ruski predsjednik Vladimir Putin zapravo ne želi sukob s NATO-om jer bi u tom scenariju Rusija brzo izgubila.

Radakin je rekao da je “neizbježna činjenica da bi svaki ruski napad protiv NATO-a izazvao snažan odgovor”.

“Glavni razlog zašto Putin ne želi sukob s NATO-om je taj što će Rusija izgubiti, i to brzo”, kazao je Radakin, a prenosi Insider.

Kovač o jednom detalju iz Putinovog govora: “Vladimir Vladimirovič to ne može prihvatiti” Nove glasine o Putinovom zdravlju: Bivši šef MI6 tvrdi da ruski lider boluje od Parkinsonove bolesti

Ruska invazija na Ukrajinu izazvala je nove sigurnosne brige diljem Europe, potičući zemlje da troše više na obranu i sklapaju više međusobnih sigurnosnih sporazuma.

Neki čelnici su upozorili da bi Rusija mogla napasti još jednu europsku zemlju u sljedećih nekoliko godina, a neki su upozorili da bi moglo doći do sukoba NATO-a i Rusije. Radakin se osvrnuo na ta upozorenja.

“Ujedinjeno Kraljevstvo nije na pragu rata s Rusijom, ali to ne znači da se nećemo suočiti s napadima. Svakodnevno radimo u cyber domeni. Mogli bismo imati nasumične napade u svemiru, na podvodne kablove, a moglo bi doći i do pokušaja kršenja našeg zračnog i pomorskog suvereniteta. Najvjerojatniji protagonist je Rusija. To nam je jasno”, kazao je.

No, ističe da bi Rusija bila brzo poražena ako napadne neku članicu NATO-a. Prema sporazumima vojnog saveza, napad na jednu članicu smatra se napadom na sve. U tom slučaju, snage NATO-a bile bi u velikoj prednosti nad Rusijom, rekao je Radakin.

“Borbene zračne snage NATO-a, koje brojčano nadmašuju ruske 3:1, brzo bi uspostavile zračnu nadmoć. NATO ima četiri puta više brodova i tri puta više podmornica od Rusije”, rekao je.

Radakin je opisao NATO kao “savez koji stalno jača”. Dodaje da je uz to sve NATO i nuklearni savez. Naglasio je da je ruska invazija pokazala i da je Rusija manje sposobna nego što se očekivalo.

