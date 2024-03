Jedan drži glasačku kutiju, drugi pušku: Ovako se glasa u okupiranim dijelovima Ukrajine

Podijeli :

REUTERS/Alexander Ermochenko

Ruski glasači počeli su u petak ujutro izlaziti na birališta, na trodnevne (od 15. do 17. ožujka) predsjedničke izbore koji će Vladimiru Putinu sasvim sigurno donijeti još jedan šestogodišnji mandat na vlasti budući da nema pravih protukandidata.

Ranije je već počelo glasovanje u okupiranim regijama Zaporižje, Herson, Donjeck i Luhansk, piše BBC. Jedan stanovnik požalio se da proruski kolaboracionisti s glasačkim kutijama idu od kuće do kuće tražeći birače i to u pratnji naoružanih vojnika.

Iako se očekuje Putinova pobjeda, velik odaziv bi pomogao naporima Kremlja da legitimizira njegovu daljnju vladavinu, ali i da se opravda invazija na Ukrajinu.

Purin je jedan od četiri kandidata, ali nijedan protivnik mu ne predstavlja stvarni izazov. Svi njegovi najotvoreniji kritičari bili su prisiljeni na egzil, zatvoreni su ili su umrli.

Prisiljavanje na glasovanje

Postoje različiti načini na koje se Ukrajince u okupiranim regijama prisiljava na glasovanje. Iako postoji opcija da Ukrajinci izađu na biračko mjesto, to nije potrebno jer okupacijske vlasti s glasačkim kutijama dolaze kod njih doma.

“Dragi birači, brinemo za vašu sigurnost! Ne morate nigdje ići glasati – mi ćemo vam doći kući s glasačkim listićima i kutijama!”, objavilo je rusko izborno povjerenstvo u Zaporižju.

Također se provodi i kampanja InformUIK, koja je navodno osmišljena da informira Ukrajince o proceduri glasovanja i o kandidatima. Cilj je posjetiti sve preostale stanovnike u okupiranim regijama. No, predstavnike često prate naoružani ljudi.

Prikupljaju osobne podatke za sastavljanje popisa birača, a ponekad i snimaju lokalno stanovništvo tijekom takvih posjeta. Šef ruskog izbornog odbora u djelomično okupiranoj regiji Zaporižje priznao je da je lokalno stanovništvo zabrinuto zbog snimanja.

Da bi se privuklo ljude na glasovanje, Rusija se koristi i starim sovjetskim metodama što uključuje davanje nagrada kao što su besplatni koncerti i hrana.

“Nenormalno je surađivati s Rusima”

Na dan kada je počelo prijevremeno glasovanje u okupiranim dijelovima regije Herson dogodile su se dvije eksplozije u Novoj Kahovki, a mete su bile uredi kremljske stranke Ujedinjena Rusija i biračko mjesto.

Prošlog je tjedna u Zaporižju ubijena jedna žena koja je pomagala ruskoj administraciji u održavanju izbora. Ukrajinski guverner regije Zaporižje Ivan Fedorov kazao je za BBC da je to učino netko tko je pokazao otpor. “Naš otpor pokazuje da je nenormalno kada naši građani surađuju s Rusima. Netko to nije razumio.”

“Ovo nije demokracija nego komedija!”

Mediji u Kremlju već su raspisali prijevremeno glasovanje u Ukrajini kao veliki uspjeh. Tabloid Komsomolskaya Pravda, izvještavajući o kampanju u Hersonu koja je završila 3. ožujka, objavio je da je to bio “pravi praznik” s desecima tisuća ljudi.

Propaganda Kremlja koristi izbore kako bi ostavila dojam jednoglasne potpore ruskoj invaziji i aneksiji Ukrajine. No, ove pažljivo iscenirane slike dolaze na račun tisuća kritičara koji su ušutkani, deportirani, zatvoreni ili ubijeni. Mnogi su otišli, a posebno mladi, jer ne žele ili ne mogu živjeti pod ruskom okupacijom zbog svojih stavova.

Fedorov ističe da se Ukrajince prisiljava na glasovanje. “Dolaze u svaku kuću i svaki stan i pitaju ih žele li glasati. Naši građani su jako uplašeni. Naravno, ako im Rusi s vojnicima dođu u stan i pitaju hoće li glasati za Putina, svi će reći: OK, da. Jer svi žele spasiti svoj život. Ali to ne znači da naši građani žele podržati Putina.”

Jedan stanovnik Hersona za BBC je opisao kako je organizirano glasovanje u njegovom selu. “Proruski orijentirani mještani obilaze kuće s glasačkim kutijama u pratnji naoružanih ljudi. Pokucaju pa ako nitko ne otvori vrata, idu dalje.

Ovo je smiješno. Kakvi su to izbori – jedan drži popis, drugi glasačku kutiju, a tu je i vojnik s automatskom puškom. To nije demokracija. To je komedija.”

