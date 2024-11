Kada ćemo znati tko je pobijedio na američkim izborima?

Podijeli :

REUTERS/Hannah McKay

Amerikanci biraju sljedećeg predsjednika ili predsjednicu na izborima koji će kulminirati u utorak, 5. studenog. Nakon zatvaranja birališta, ovisno o tome koliko će rezultati biti blizu, moguće je da pobjednik neće biti poznat još nekoliko sati, dana ili čak tjedana.

Kada se očekuju rezultati predsjedničkih izbora 2024.?

Sudeći prema nacionalnim i državnim anketama, razlika između Donalda Trumpa i Kamale Harris na nekim bi mjestima mogla biti vrlo mala, što bi moglo zahtijevati ponovno prebrojavanje glasova, piše BBC.

Također je moguće da će neki rezultati stizati sporije ove godine zbog promjena u načinu na koji su pojedine države – uključujući i sedam ključnih koje će na kraju odlučiti utrku – provodile izbore od 2020.

S druge strane, prebrojavanje glasova je ubrzano u mjestima poput Michigana, a mnogo manje glasova će ovaj put biti poslano poštom nego na prošlim izborima, koji su održani tijekom pandemije covida.

To znači da postoji niz mogućih ishoda – da se pobjednika proglasi već u izbornoj noć, sljedećeg jutra ili nekoliko dana ili čak i nekoliko tjedana kasnije.

Kada smo dobili rezultate predsjedničkih izbora 2020.?

Izbori 2020. održani su u utorak 3. studenoga, ali američke TV mreže nisu proglasile Joea Bidena pobjednikom do kasno ujutro u subotu 7. studenog.

CNN je prvi objavio rezultat, a sve ostale TV mreže su ga slijedile u sljedećih 15 minuta.

Kada se obično objavljuju rezultati predsjedničkih izbora?

Glasači su se naviknuli da saznaju pobjednika kasno u izbornoj noći ili u jutarnjim satima novog dana. Primjerice, kada je Trump pobijedio 2016., proglašen je pobjednikom u 9 ujutro po našem vremenu (03:00 EST).

Kada je Obama 2012. osvojio drugi mandat, njegova pobjeda se predviđala još prije ponoći na sam dan izbora.

Jedna značajna nedavna iznimka bili su izbori 2000. između Georgea W. Busha i Al Gorea. Oni su, naime, zaratili zbog tijesne konkurencije na Floridi, a utrka nije odlučena sve do 12. prosinca kada je Vrhovni sud SAD-a izglasao okončanje procesa ponovnog brojanja glasova u državi, nakon čega je slavio Bush.

Koji su ključni trenuci?

Prva birališta diljem SAD-a zatvorit će se u utorak navečer u ponoć po našem vremenu (18:00 EST), a posljednja će se birališta zatvoriti rano u srijedu ujutro, u 7 sati po našem vremenu (01:00 EST).

Kako funkcionira prebrojavanje glasova?

Obično se prvo zbroje glasovi dani na dan izbora, nakon čega slijedi prebrojavanje prijevremenih glasova i glasova koji su poslani putem pošte, nakon toga oni koji su osporeni, a zatim glasovi iz inozemstva i iz vojske.

Lokalni izborni dužnosnici – ponekad imenovani, ponekad izabrani – verificiraju, obrađuju i broje pojedinačne glasove. Provjera glasačkih listića uključuje usporedbu broja glasova s ​​brojem aktivnih birača, otvaranje i pregledavanje svakog pojedinačnog glasačkog listića, provjeravnaje ima li mrlja ili drugih oštećenja, te dokumentiranje i istraživanje svih nedosljednosti.

Prebrojavanje glasačkih listića uključuje ubacivanje svakog glasačkog listića u elektroničke skenere koji tablično prikazuju rezultate. Neke okolnosti zahtijevaju ručno prebrojavanje ili dvostruku provjeru.

Svaka država i lokalitet imaju rigorozna pravila koja određuju tko može sudjelovati u izbornoj kampanji, redoslijed kojim se glasovi obrađuju i koji su dijelovi otvoreni za javnost, uključujući i pravila koja se odnose na to kako stranački promatrači mogu nadzirati i intervenirati u prebrojavanju glasova.

Što bi moglo odgoditi rezultate predsjedničkih izbora?

Tijesna utrka između dva kandidata povećavaju mogućnost ponovnog prebrojavanja glasova i pravnih izazova.

U Pennsylvaniji, na primjer, automatsko ponovno prebrojavanje na razini cijele države stupa na snagu ako postoji razlika od samo pola postoka između pobjednika i poraženog.

Više od 100 predizbornih tužbi već je podneseno diljem zemlje, uključujući i one koje se odnose na osporavanje prava glasa i vođenje popisa birača od strane republikanaca. Tekuće sudske presude u ovim slučajevima oblikuju ovu utrku iz dana u dan.

Drugi scenariji koji bi mogli uzrokovati kašnjenja uključuju sve slučajeve nereda povezanih s izborima, osobito na biračkim mjestima, i prepreke u prebrojavanju glasova, kao što je primjerice bio slučaj 2020. kada je došlo do pucanja vodovodne cijevi na mjestu obrade glasačkih listića u Georgiji.

Što u slučaju osporavanja rezultata?

Nakon uključivanja svakog važećeg glasa u konačne rezultate i nakon što se dovrše procesi poput ponovnog prebrojavanja, rezultati izbora se potvrđuju najprije u lokalnim jurisdikcijama, a zatim na razini cijele države.

Državna izvršna vlast, obično guverner, zatim potvrđuje ono što je poznato kao popis elektora koji će predstavljati njihovu državu u elektorskom kolegiju. Elektori se potom sastaju u svojim državama 17. prosinca kako bi dali svoje glasove i poslali ih u Washington.

Nakon toga 6. siječnja, novi američki Kongres sastaje se na zajedničkoj sjednici kako bi prebrojao elektorske glasove, a predsjedava trenutni potpredsjednik.

Nakon izbora 2020. Trump je odbio priznati poraz, a njegove pristaše su nakon toga marširale do američkog Kapitola dok se Kongres sastajao kako bi potvrdio Bidenovu pobjedu. Pozvao je svog potpredsjednika Mikea Pencea da odbaci rezultate – no Pence je to odbio.

Čak i nakon što je pobuna okončana i članovi Kongresa su se ponovno okupili, 147 republikanaca neuspješno je glasovalo za obaranje Trumpova poraza.

Izborne reforme od tada otežale su zastupnicima prigovore na ovjerene rezultate koje su im poslale pojedinačne države, a također je razjašnjeno da potpredsjednik nema ovlasti jednostrano odbaciti izborne glasove.

Kada je inauguracija?

Novoizabrani predsjednik započet će svoj mandat nakon što bude inauguriran u ponedjeljak, 20. siječnja 2025. Bit će to 60. predsjednička inauguracija u povijesti SAD-a.

Na događaju će novi predsjednik položiti prisegu uz obećanje da će poštivati ​​Ustav, a potom će održati svoj inauguracijski govor.

